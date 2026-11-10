भिंड से ग्वालियर बस किराया 77 रुपये तक बढ़ा, ऑनलाइन एप पर ₹177 वसूल रहे संचालक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। त्योहार के चलते भिंड-ग्वालियर रूट पर बस संचालकों ने किराये में मनमानी शुरू कर दी है। भिंड से ग्वालियर का सामान्य एसी और नॉन एसी बस किराया 100 रुपये निर्धारित होने के बावजूद ऑनलाइन बुकिंग एप पर यात्रियों से 150 से 177 रुपये तक वसूले जा रहे हैं।

ऑफलाइन टिकट लेने वाले यात्रियों से भी बस चालक 20 से 30 रुपये अतिरिक्त वसूल रहे हैं। ऐसे में त्योहार के दौरान घर आने-जाने वाले यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ऑनलाइन एप पर 177 रुपये तक वसूली जानकारी के अनुसार, 8 से 10 नवंबर तक ऑनलाइन एप के माध्यम से भिंड से ग्वालियर और ग्वालियर से भिंड के बीच एसी बसों में टिकट बुक कराने पर 150 से 177 रुपये तक किराया लिया जा रहा है। केबीबीएस ब्लू लाइन की बस का किराया एप पर 177 रुपये दर्शाया जा रहा है, जबकि केसी भदावर ब्लू लाइन की बस का किराया 131 रुपये है। इसके अलावा अन्य बसों में भी 150 रुपये तक किराया वसूला जा रहा है। खास बात यह है कि ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को निर्धारित किराये से 50 से 77 रुपये तक अधिक चुकाने पड़ रहे हैं।