भिंड के खड़ीत गांव में सोते समय दुकान में पेट्रोल डालकर लगाई आग, विरोध करने पर की मारपीट; 4-5 लाख का नुकसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। अटेर थाना क्षेत्र के खड़ीत गांव में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात एक दुकानदार की दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगाने और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। दुकानदार का आरोप है कि दो बाइक पर सवार होकर छह लोग आए थे। इनमें से दो लोगों को उसने पहचान लिया, जबकि चार अन्य अज्ञात बताए गए हैं। आगजनी में दुकान का सामान जलने से करीब 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान होने का दावा किया गया है।

रात 11.30 बजे 2 बाइक पर 6 लोग आए जानकारी के अनुसार 52 वर्षीय कालीचरन पुत्र रामस्वरूप जाटव निवासी खड़ीत गांव अपनी दुकान के बाहर सो रहे थे। रात करीब 11.30 बजे दो बाइक पर छह लोग वहां पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने पेट्रोल डालकर दुकान में आग लगा दी। आवाज सुनकर कालीचरन ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। फरियादी ने रवि शर्मा निवासी पाली गांव और दुर्गेश शर्मा निवासी पिपहाड़ी को पहचानने का दावा किया है।