भिंड के खड़ीत गांव में सोते समय दुकान में पेट्रोल डालकर लगाई आग, विरोध करने पर की मारपीट; 4-5 लाख का नुकसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। अटेर थाना क्षेत्र के खड़ीत गांव में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात एक दुकानदार की दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगाने और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। दुकानदार का आरोप है कि दो बाइक पर सवार होकर छह लोग आए थे। इनमें से दो लोगों को उसने पहचान लिया, जबकि चार अन्य अज्ञात बताए गए हैं। आगजनी में दुकान का सामान जलने से करीब 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान होने का दावा किया गया है।
जानकारी के अनुसार 52 वर्षीय कालीचरन पुत्र रामस्वरूप जाटव निवासी खड़ीत गांव अपनी दुकान के बाहर सो रहे थे। रात करीब 11.30 बजे दो बाइक पर छह लोग वहां पहुंचे।
आरोप है कि उन्होंने पेट्रोल डालकर दुकान में आग लगा दी। आवाज सुनकर कालीचरन ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। फरियादी ने रवि शर्मा निवासी पाली गांव और दुर्गेश शर्मा निवासी पिपहाड़ी को पहचानने का दावा किया है।
घटना के बाद डायल-112 को सूचना दी गई। पुलिस फरियादी को अटेर थाने ले गई, जहां उसका आवेदन लिया गया।
कालीचरन के अनुसार वह सोमवार सुबह करीब 7 बजे फिर अटेर थाने पहुंचे, लेकिन खबर लिखे जाने तक कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने दुकान में आग लगाए जाने से 4 से 5 लाख रुपये के नुकसान की बात कही है। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। आरोपों की पुलिस से पुष्टि होना बाकी है।
रात में दुकान के बाहर सो रहा था, तभी छह लोग आए और दुकान में आग लगा दी। विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट की गई। दो लोगों को पहचान लिया है। दुकान में करीब 4 से 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। थाने में आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। - कालीचरन जाटव, फरियादी