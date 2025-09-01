MLA Collector Dispute: विधायक द्वारा कलेक्टर पर हाथ उठाने का मामला गरमाया, दोनों ने थाने की शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह और कलेक्टर संजीव श्रीवास्त के बीच 27 अगस्त को ऑफिसर कालोनी कलेक्टर बंगले बाहर हुई तनातनी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। कलेक्टर व भिंड विधायक ने एक-दूसरे के खिलाफ सिटी कोतवाली में शिकायती आवेदन दिए हैं। हालांकि इस पूरे मामले से वरिष्ठ अधिकारी अपना बचाव करते हुए नजर आए। साथ ही भिंड विधायक ने भी फोन रिसीव नहीं किया।

ये हुआ था पूरा घटनाक्रम बता दें कि 27 अगस्त को कलेक्टर व भिंड विधायक के बीच तनातनी इस हद तक पहुंच गई थी कि भिंड विधायक ने कलेक्टर को घूंसा दिखाकर दांत पीसते हुए मारने का प्रयास किया था। वहीं, कलेक्टर ने भिंड विधायक को उंगली दिखाई थी। इसके बाद रेत चोरी को लेकर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए थे। दोनों के बीच मामला शांत कराने के लिए सुरक्षाकर्मियों को उतरना पड़ा था।