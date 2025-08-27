नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। भिंड भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बंगले के बाहर बुधवार को धरना दिया। इस दौरान कलेक्टर और विधायक के बीच तीखी नोकझोंक हुई। भिंड विधायक इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कलेक्टर को घूंसा मारने के लिए हाथ उठा लिया। इसके बाद कलेक्टर ने गुस्से में जैसे ही रेत चोरी नहीं करने देने की बात कही वैसे ही भिंड विधायक ने कलेक्टर को रेत का सबसे बड़ा चोर कह दिया। बता दें कि भिंड विधायक जिले में चल रहे खाद संकट और आरआई को माइनिंग के प्रभार को हटाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद फोन पर जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल से हुई बातचीत के दौरान मिले आश्वासन के बाद भिंड विधायक ने धरना खत्म कर दिया।

बुधवार की सुबह करीब 11 बजे भिंड विधायक नरेंद्र सिंह अपने समर्थकों व किसानों के साथ ऑफिसर कालोनी स्थित कलेक्टर बंगले पर पहुंचे। यहां कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव मेन गेट पर आए। यहां विधायक ने तू-तड़ाक शुरू कर दिया। इस पर कलेक्टर नाराज हो गए। कलेक्टर ने उंगली दिखाई और कहा औकात में बातचीत करना। विधायक कुशवाह ने आंखें दिखाते हुए दांतों को पीसते हुए मुक्का बांधकर दिखाया। इस पर समर्थक भी गुस्साए और कहा कि औकात से बोलना। भिंड विधायक ने कलेक्टर से कहा कि तू मुझे जानता नहीं है। कई बार समझा दिया फिर भी नहीं मानता।

इसके बाद समर्थकों ने कलेक्टर मुर्दाबाद की नारेबाजी करनी शुरू कर दी। कलेक्टर गेट के अंदर की तरफ चले गए। इसके बाद भिंड विधायक कलेक्टर के गेट के अंदर ये बोलते हुए घुस गए तो तू आजा। इस पर कलेक्टर वापस लौटे और भिंड विधायक के जो समर्थक वीडियो बना रहे थे, उन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि तुम लोग मेरे घर के अंदर के वीडियो क्यों बना रहे हो। MP के भिंड में विधायक ने कलेक्‍टर को मारने के लिए हाथ उठाया, वीडियो वायरल pic.twitter.com/FHGpZIY1fz — NaiDunia (@Nai_Dunia) August 27, 2025 विधायक बोले- तोड़ दो गेट भिंड विधायक ने कलेक्टर के बंगले के गेट को थक्का देते हुए कहा कि गेट तोड़ दो। जैसे ही कलेक्टर गेट पर आए वैसे ही भिंड विधायक और कलेक्टर के बीच बहस शुरू हो गई। विधायक ने कहा कि इसने खून पी लिया है, प्राइवेट व्यक्तियों से वसूली करा रहा है। सरेआम वसूल चल रही है। इस दौरान जब विधायक कुशवाह के सुरक्षाकर्मी ने विधायक से कहा कि भाईसाहब बैठकर बात करते हैं। इसके बाद भिंड विधायक ने अपने समर्थकों से कहा कि नारेबाजी करो। वहीं सुरक्षाकर्मी की बात सुनकर कलेक्टर ने कहा कि अब बैठकर बात क्या करनी है। वहीं, विधायक ने कहा लोगों को खाद नहीं मिला रहा है, पब्लिक खा जाएगी। कलेक्टर बंगले के बाहर ही बैठक किसानों को खाद का वितरण कराएंगे।