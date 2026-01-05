Bhind News: दवा लेने जाते समय मां-बेटे को कंटेनर से मारी टक्कर, टायर के नीचे आने से दर्दनाक मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंंड। भिंड शहर के बायपास पर रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मेला ग्राउंड स्थित निराश्रित भवन की पुलिया के पास तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसा इतना भयावह था कि महिला कंटेनर के टायर के नीचे आ गई, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी जान चली गई। बेटे ने भी गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद इलाके में आक्रोश और शोक का माहौल बन गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कंटेनर की रफ्तार काफी तेज थी। टक्कर लगते ही बाइक सड़क पर गिर गई। ममता कुशवाह सीधे कंटेनर के पहियों के नीचे आ गईं और टायर उनके पेट के ऊपर से गुजर गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं छोटू कुशवाह भी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ ही देर में उसने भी दम तोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार दौलतपुरा थाना मिहोना निवासी 22 वर्षीय छोटू कुशवाह अपने परिवार में सबसे छोटा था। वह रविवार को अपनी 50 वर्षीय मां ममता कुशवाह के साथ बाइक से भिंड आया था। परिजनों के मुताबिक दोनों दवा लेने के लिए भिंड पहुंचे थे। इसके बाद रानीपुरा में रहने वाले रिश्तेदार के यहां जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान बायपास स्थित निराश्रित भवन की पुलिया के पास सामने से आ रहे कंटेनर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

पुलिस ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। इसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई। कंटेनर को जब्त कर लिया गया है, जबकि चालक मौके से फरार बताया जा रहा है।

जाम लगाने का प्रयास

हादसे के बाद बायपास पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आक्रोशित लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की तत्परता और समझाइश के चलते स्थिति को संभाल लिया गया और यातायात बहाल रहा।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

स्वजनों ने बताया कि छोटू कुशवाह तीन भाइयों में सबसे छोटा था। परिवार खेती-किसानी और मजदूरी पर निर्भर है। मां-बेटे की एक साथ मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है। जैसे ही हादसे की खबर दौलतपुरा गांव पहुंची, पूरे गांव में मातम छा गया। बड़ी संख्या में रिश्तेदार और ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंचे।

बायपास पर लगातार हो रहे हादसे

स्थानीय लोगों का कहना है कि बायपास पर भारी वाहनों की तेज आवाजाही रहती है। कई बार चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हैं। इस मार्ग पर पहले भी कई गंभीर हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों ने प्रशासन से बायपास पर गति नियंत्रण, संकेतक और सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है।

पुलिस का बयान

सिटी कोतवाली टीआई बृजेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि बायपास पर तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे मां-बेटे की मौत हो गई। कंटेनर जब्त कर लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है। उसके खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया जाएगा।