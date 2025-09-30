भिंड में दर्दनाक सड़क हादसा: कैंटर ने दो बाइकों को रौंदा, महिला-दो बच्चों समेत 5 की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। ग्वालियर-इटावा नेशनल हाइवे 719 पर फूफ थाना अंतर्गत टेढ़ी पुलिया के पास कैंटर ने दो बाइकों को टक्कर मार दी। इसमें दोनों बाइक पर सवार पांच लोग दो पुरुष, एक महिला और दो बच्चों सहित पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मंगलवार सुबह 11 बजे की है।

जानकारी के अनुसार भिंड से दो बाइकों पर पांच लोग इटावा की तरफ जा रहे थे। टेढ़ी पुलिया के पास इटावा की तरफ से आ रहे कैंटर एमपी 07 जेडएल 8708 के चालक ने सामने से दोनों बाइकों को टक्कर मार दी। जिससे पांच लोगों की मौत हो गई। फूफ थाना पुलिस मृतकों को जिला अस्पताल लेकर आई।