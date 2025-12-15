मेरी खबरें
    लहार क्षेत्र में मिहोना बायपास पर अवैध रेत परिवहन रोकने के दौरान ओवरलोड ट्रैक्टर ने एसडीएम विजय सिंह यादव की गाड़ी को टक्कर मार दी। एसडीएम सुरक्षित रहे। पुलिस ने दो ट्रैक्टर-ट्राली जब्त कर ड्राइवरों पर केस दर्ज किया।

    By Manoj Shrivastava
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 01:46:58 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 01:46:58 PM (IST)
    रेत के ट्रैक्टर पकड़ने गए SDM को माफिया ने गाड़ी से मारी टक्कर, दो ट्रैक्टर-ट्राली किए जब्त
    एसडीएम की गाड़ी को रेत से भरे ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    1. मिहोना बायपास पर एसडीएम की गाड़ी को ट्रैक्टर ने टक्कर
    2. अवैध रेत परिवहन रोकने पर चालक ने जानबूझकर मारी टक्कर
    3. हादसे में एसडीएम सुरक्षित, सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुआ

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। लहार क्षेत्र में सोमवार सुबह मिहोना बायपास पर एसडीएम विजय सिंह यादव की गाड़ी को रेत से भरे ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी। हालांकि घटना में एसडीएम व चालक को चोट नहीं आई। एसडीएम की गाड़ी को आगे से नुकसान हुआ है। पुलिस ने मौके से रेत से भरे दो ट्रैक्टर-ट्राली जब्त किए हैं।

    जानकारी के मुताबिक लहार एसडीएम विजय सिंह यादव सोमवार को टीएल बैठक में शामिल होने के लिए लहार से भिंड आ रहे थे। मिहोना बायपास पर रेत से भरे कुछ ट्रैक्टर-ट्राली जाते हुए दिखाई दिए। इसमें दो ट्रैक्टर-ट्राली ओवरलोड भरे हुए थे। एसडीएम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो एक ड्राइवर ने कार्रवाई से बचने के लिए एसडीएम की गाड़ी में ट्रैक्टर घुसा दिया। टक्कर से एसडीएम की गाड़ी के आगे के हिस्से को पहुंचा है।


    घटना के बाद एसडीएम ने मिहोना थाना टीआइ विजय कैन को फोन कर पुलिस बुलवाई। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने घेराबंदी कर दोनों ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ लिया और थाने में खड़ा करवाया। पुलिस ने ड्राइवरों के खिलाफ अवैध रेत परिवहन, ओवरलोडिंग और शासकीय वाहन को क्षतिग्रस्त करने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।

    एसडीएम बोले कार्रवाई जारी रहेगी

    एसडीएम विजय सिंह यादव का कहना है कि अवैध रेत परिवहन में लगे वाहन तेज गति और ओवरलोड के कारण आमजन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

