भिंड में पत्नी के सामने शिक्षक ने गौरी सरोवर में लगा दी छलांग, डूबने से मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। भिंड शहर के गौरी सरोवर में सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सरकारी सरकारी उत्कृष्ट क्रमांक दो सीएम राइज स्कूल में पदस्थ शिक्षक ने अचानक छलांग लगा दी। जिस समय शिक्षक ने छलांग लगाई तब पत्नी और साला कार से पीछे आ रहे थे। अचानक पति को सरोवर में छलांग लगाते देखकर पत्नी ने रोते हुए पति को बचाने की गुहार लगाई। स्थानीय गोताखार तुरंत सरोवर में कूछ गए। करीब आधे घंटे के प्रयास के बाद शिक्षक को बाहर निकाला और जिला अस्पताल भिजवाया। यहां डाक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना सोमवार सुबह करीब नौ बजे की है।

जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय रविंद्र उर्फ रवि राजावत पुत्र बनवारी सिंह राजावत निवासी यदुनाथ नगर शहर के सरकारी सरकारी उत्कृष्ट क्रमांक दो सीएम राइज स्कूल में अर्थशास्त्र के वर्ग एक के शिक्षक थे। विद्यालय के प्राचार्य पीएस चौहान ने बताया कि सुबह शिक्षक की पत्नी रौनक ने फोन पर सूचना दी थी कि "सर, रविंद्र की तबीयत खराब है, इन्हें ग्वालियर दिखाने जाना है। इस पर प्राचार्य ने छुट्टी की अनुमति दे दी।

पत्नी ने देखा, कार रोक दी... और छलांग लगा दी शिक्षक सुबह करीब साढ़े आठ बजे बाइक से ग्वालियर के लिए अकेले ही निकल आए। पत्नी ने बाइक से अकेले जाते हुए देखा तो अपने भाई निखिल के साथ कार से पीछे-पीछे आने लगी। बिहारी पार्क के पास साले ने सुझाव दिया कि "जीजाजी, बाइक से न चलें, हम सब कार से ही ग्वालियर चलते हैं।" यह सुनकर रविंद्र ने अपनी बाइक वहीं किनारे खड़ी कर दी। लेकिन तभी अचानक उन्होंने बिना कुछ कहे गौरी सरोवर की ओर दौड़ लगाई और छलांग लगा दी। यह दृश्य पत्नी रौनक की आंखों के सामने हुआ। वह चीख पड़ीं और मौके पर मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े।