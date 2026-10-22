भिंड के पूर्व IAS राजीव शर्मा को मिलेगा जल प्रहरी सम्मान 2026, PM मोदी भी कर चुके हैं 'जल क्रांति' की तारीफ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले भिंड के राजीव शर्मा को वर्ष 2026 के जल प्रहरी सम्मान के लिए चुना गया है। मप्र में जल क्रांति अभियान के जनक माने जाने वाले आइएएस अधिकारी राजीव शर्मा ने अपने प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान जल संरक्षण के लिए कई अभिनव प्रयास किए हैं।

पूर्व IASअधिकारी द्वारा शुरू किए गए जल क्रांति अभियान की सराहना प्रधानमंत्री भी अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में कर चुके हैं। जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने का किया गया प्रयास शहडोल संभाग के आयुक्त के रूप में पदस्थापना के दौरान राजीव शर्मा ने किसानों को भूजल संवर्धन की तकनीक सिखाने और वर्षा जल के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से जल क्रांति अभियान शुरू किया था। इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया गया।