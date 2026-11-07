भिंड में आतिशबाजी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, बीच-बचाव करने आए युवक को पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। शहर के लहार रोड स्थित कलेक्ट्रेट के सामने शुक्रवार शाम आतिशबाजी चलाने की बात पर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। इस दौरान बीच-बचाव करने आए राठौर समाज के एक युवक के साथ भी युवकों ने मारपीट कर दी। घटना शाम करीब 7.30 बजे की है।

जानकारी के अनुसार कुछ युवक कलेक्ट्रेट के सामने स्थित दुकान पर आतिशबाजी खरीदने पहुंचे थे। इसी दौरान एक युवक ने आतिशबाजी चला दी। आतिशबाजी से निकला पत्थर का टुकड़ा एक युवक को लग गया। इस बात से नाराज युवक ने अपने साथियों को बुला लिया।

जानकारी के अनुसार कुछ युवक कलेक्ट्रेट के सामने स्थित दुकान पर आतिशबाजी खरीदने पहुंचे थे। इसी दौरान एक युवक ने आतिशबाजी चला दी। आतिशबाजी से निकला पत्थर का टुकड़ा एक युवक को लग गया। इस बात से नाराज युवक ने अपने साथियों को बुला लिया।

इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर बीच-बचाव करने पहुंचे राठौर समाज के युवक के साथ भी मारपीट की गई। इसी दौरान एक युवक बंदूक लेकर मकान की छत पर चढ़ गया।

सूचना पर देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक एक मकान में घुस गए। बाद में दोनों पक्षों के लोग थाने पहुंच गए। थाने में युवकों ने पत्रकारों को विवाद के संबंध में जानकारी देने से भी इनकार कर दिया। रात 8.30 बजे तक पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी।

बंदूक लेकर छत पर चढ़ा युवक

विवाद के दौरान एक युवक बंदूक लेकर मकान की छत पर चढ़ गया। इससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस के पहुंचने पर युवक मकान के अंदर चले गए। घटना के बाद दोनों पक्ष देहात थाने पहुंचे, जहां पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही थी।