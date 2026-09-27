भिंड: क्वारी नदी में डूबे तीनों युवकों के शव 8 किमी दूर मिले, परिजनों ने शव रखकर लगाया जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। ऊमरी थाना क्षेत्र के कनावर गांव के पास क्वारी नदी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबे तीनों युवकों के शव रविवार सुबह बरामद कर लिए गए। शुक्रवार शाम हुए हादसे के बाद से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार तलाश कर रही थीं। रविवार सुबह करीब 6.30 बजे शुरू हुआ रेस्क्यू अभियान 9.30 बजे तक चला। तीनों के शव घटनास्थल से करीब आठ किलोमीटर दूर अलग-अलग स्थानों पर मिले। शवों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया गया।

अकोड़ा चौराहे पर मृतक अभिजीत का रखा शव मृतक अभिजीत के स्वजनों ने शव रखकर जाम लगा दिया। इसके बाद अकोड़ा चौराहे पर मृतक अभिजीत के स्वजनों ने शव रखकर जाम लगा दिया। स्वजन शासन से 10 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। करीब दो घंटे बाद एसडीएम महेंद्र सिंह सौजन्या, ऊमरी टीआइ बृजेंद्र सिंह सेंगर की समझाइश के बाद स्वजन मान गए और जाम खोलकर शव गांव ले गए।

मिट्टी में दबा मिला अभिजीत का शव रेस्क्यू अभियान के दौरान सबसे पहले 17 वर्षीय अभिजीत पुत्र अर्जुन सिंह भदौरिया निवासी कनावर का शव कछपुरा गांव के पास मिला। शव मिट्टी में दबा हुआ था। एनडीआरएफ की टीम ने उसे बाहर निकाला। इसके करीब 10-10 मिनट के अंतराल में 18 वर्षीय कृष्ण पुत्र बऊआ उर्फ निर्भय भदौरिया निवासी चरी और 19 वर्षीय मदन पुत्र चंदू भदौरिया निवासी कोर्ट के शव भी मिले। दोनों के शव भजाई गांव के पास मिले। किसी के सिर से पिता का साया उठा, किसी का भाई पहले भी नदी में डूबा था हादसे में जान गंवाने वाले अभिजीत के परिवार पर पहले भी दुखों का पहाड़ टूट चुका है। वह दो भाइयों में छोटा था। उसका बड़ा भाई करीब आठ साल पहले क्वारी नदी में डूब गया था, जबकि पिता का चार साल पहले निधन हो चुका है।