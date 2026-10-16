भिंड: असोई गांव में भैंस चुराने पहुंचे बदमाशों ने फरियादी से की मारपीट, हवाई फायर कर फैलाई दहशत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। मौ थाना क्षेत्र के ग्राम असोई में भैंस चोरी करने के प्रयास और पकड़े जाने पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। फरियादी का आरोप है कि भैंस चुराने पहुंचे आरोपियों ने विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। इसके बाद एक आरोपी ने कट्टे से हवाई फायर भी किया। घटना के संबंध में पुलिस को शिकायत दी गई है।

आरोपियों को पकड़ने या रोकने पर हो गया विवाद