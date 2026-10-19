भिंड में रावण के पुतले की कीमत पर विवाद: निर्माता ने बताए 1.25 लाख रुपये, नपा अफसरों का दावा 1.60 लाख हुए खर्च

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। दशहरा महोत्सव पर रावण दहन के लिए भोपाल से मंगाए गए 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले की कीमत को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पुतला निर्माता और नपा प्रशासन की ओर से बताई गई कीमत में 35 हजार रुपये का अंतर सामने आया है। भोपाल के पुतला निर्माता विजय साहू ने परिवहन सहित पुतले की कीमत 1.25 लाख रुपये बताते हुए पूरी राशि नकद मिलने का दावा किया है।

खर्च को लेकर उठे सवाल वहीं, नपा अफसरों का कहना है कि पुतले पर कुल 1.60 लाख रुपये खर्च हुए हैं। दोनों के बयानों में अंतर होने से खरीदी, भुगतान और परिवहन खर्च को लेकर सवाल उठ रहे हैं। खास बात यह है कि पिछले साल नगर पालिका ने करीब 2.10 लाख रुपए में रावण, कुंभकरण और मेघनाद के तीन पुतले तैयार कराए थे, जबकि इस बार केवल एक पुतला मंगाया गया है।

राजीव गांधी खेल मैदान में होगा रावण दहन शहर के राजीव गांधी खेल मैदान में 20 अक्टूबर की शाम सात बजे दशहरा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सोमवार को दिनभर तैयारियां चलती रहीं। आयोजन में रावण दहन से पहले कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। इसके बाद रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। बिना कागज से बनाया है रावण का पुतला भोपाल के पुतला निर्माता विजय साहू के अनुसार भिंड के लिए तैयार किए गए रावण के पुतले की ऊंचाई 51 फीट है। इसे विशेष बांस, कपड़े और साड़ियों की मदद से तैयार किया गया है। पुतले में आतिशबाजी लगाई गई हैं। निर्माता का दावा है कि इसे तैयार करने में कागज का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसे वाटरप्रूफ बनाया गया है, ताकि मौसम का असर कम पड़े। विजय साहू ने पुतले की कीमत परिवहन सहित 1.25 लाख रुपये बताई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें पूरी राशि नकद प्राप्त हुई है।