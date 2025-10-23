भिंड जिले के गांव में मगरमच्छ घुसने से मची अफरा-तफरी, पकड़ने में लग गए 40 मिनट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। भिंड जिले के अटेर क्षेत्र के ग्राम खिपौना में बुधवार-गुरुवार की रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब करीब रात 1:50 बजे एक मगरमच्छ गांव की बस्ती में घुस आया। अचानक एक घर के पास मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। ग्रामीण रामलखन सिंह परिहार ने बताया कि रात करीब 1:50 बजे कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। जब बाहर निकले तो देखा कि एक बड़ा मगरमच्छ खपरैल के पास बैठा दिखा।

ग्रामीणों ने तत्काल 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर 112 वाहन मौके पर पहुंचा और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अटेर थाना प्रभारी रामनरेश यादव को सूचित किया गया। थाना प्रभारी ने वन विभाग को जानकारी दी और टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया।