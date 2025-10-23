मेरी खबरें
    भिंड जिले के अटेर क्षेत्र के ग्राम खिपोना में बुधवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब बस्ती के भीतर अचानक एक मगरमच्छ घुस आया। ग्रामीणों में इससे अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे पकड़ लिया।

    By Manoj Shrivastava
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 11:18:39 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 11:51:54 AM (IST)
    भिंड जिले के गांव में मगरमच्छ घुसने से मची अफरा-तफरी, पकड़ने में लग गए 40 मिनट
    मगरमच्छ को काबू में करते वन विभाग के कर्मचारी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। भिंड जिले के अटेर क्षेत्र के ग्राम खिपौना में बुधवार-गुरुवार की रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब करीब रात 1:50 बजे एक मगरमच्छ गांव की बस्ती में घुस आया। अचानक एक घर के पास मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। ग्रामीण रामलखन सिंह परिहार ने बताया कि रात करीब 1:50 बजे कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। जब बाहर निकले तो देखा कि एक बड़ा मगरमच्छ खपरैल के पास बैठा दिखा।

    ग्रामीणों ने तत्काल 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर 112 वाहन मौके पर पहुंचा और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अटेर थाना प्रभारी रामनरेश यादव को सूचित किया गया। थाना प्रभारी ने वन विभाग को जानकारी दी और टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया।


    40 मिनट के प्रयास के बाद पकड़ा गया मगरमच्छ

    करीब रात 2 बजे वन विभाग की टीम अटेर से घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। टीम में डिप्टी रेंजर बालवीर चौरसिया, जयकरण सिंह परिहार, जग्गू परिहार और भगीरथ शामिल थे। टीम ने लगभग 40 मिनट की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया।

    करीब 3:30 बजे मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से चंबल नदी में छोड़ा गया। गांव में मगरमच्छ के घुसने की यह पहली घटना बताई जा रही है। वन विभाग के अनुसार, नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण मगरमच्छ गलती से बस्ती की ओर भटक आया होगा।

