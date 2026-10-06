चंबल नदी से 8 किमी दूर गांव में घुसा मगरमच्छ, दहशत में आए ग्रामीणों ने खंभे से बांधा; मुरैना से आई टीम ने किया रेस्क्यू

नईदुनिया प्रतिनिधि,भिंड। अटेर क्षेत्र में चंबल नदी से निकलकर करीब 8 किलोमीटर दूर सालमपुर गांव में मंगलवार सुबह एक मगरमच्छ पहुंच गया। मगरमच्छ को घर के पास देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। इसके बाद ग्रामीणों ने एकजुट होकर उसे घेर लिया और काफी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। मगरमच्छ को बाद में रस्सी से बिजली के खंभे से बांध दिया गया।

रात 3 बजे घर के पास पहुंचा ग्रामीणों के मुताबिक सालमपुर निवासी कोमल पुत्र पहलवान शर्मा के घर के पास मंगलवार तड़के करीब 3 बजे मगरमच्छ पहुंचा था। रात में इसकी जानकारी किसी को नहीं हुई। सुबह जब ग्रामीणों की नजर मगरमच्छ पर पड़ी तो गांव में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और सुरक्षित दूरी बनाकर उसे घेर लिया। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ को काबू में कर लिया। इसके बाद उसे मवेशी बांधने वाली रस्सी से बिजली के पोल से बांध दिया।

मगरमच्छ को देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों का कहना है कि खुले में छोड़ने पर वह लोगों या मवेशियों के लिए खतरा बन सकता था, इसलिए उसे रेस्क्यू टीम के आने तक बांधकर रखा गया है। वन विभाग को दी सूचना, मुरैना से आया रेस्क्यू दल ग्रामीणों ने मगरमच्छ के गांव में पहुंचने की सूचना वन विभाग को दी। ग्रामीणों के अनुसार सुबह रेंजर कृतिका शुक्ला से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क किया गया।