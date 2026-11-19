नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। मेहगांव-मौ मार्ग पर बुधवार देर रात तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा में सवार 32 वर्षीय संतोष जाटव की मौत हो गई, जबकि बिरजू नरवरिया गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

दीपेंद्र मेहगांव से जा रहा था मदनपुरा पुलिस के अनुसार कटन का पुरा निवासी 31 वर्षीय दीपेंद्र जाटव बुधवार देर रात अपने ई रिक्शा क्रमांक एमपी 30 जेडजे 5069 से मेहगांव से मदनपुरा जा रहा था। उसके साथ बुआ का बेटा संतोष जाटव निवासी मदनपुरा आगे बैठा था, जबकि अंकुश नरवरिया और बिरजू नरवरिया पीछे बैठे थे। मौ रोड पर नवल सिंह परमार के घर के सामने पहुंची, तभी मौ की तरफ से आ रही लाल रंग की कार क्रमांक जीजे 20 एन 7459 के ड्राइवर ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए ई रिक्शा में सामने से टक्कर मार दी।