MP में भिंड के मेहगांव में खाद लेने के लिए लाइन में लगे किसानों पर पथराव, तीन लोग घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। खाद की समस्या इस बार कम होने का नाम ही नहीं ले रही। गुरुवार को मेहगांव कृषि उपजमंडी में खाद वितरण के लिए बनाए गए केंद्र पर पर्ची के लिए लाइन में खड़े किसानों पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। इस वजह से काउंट के बाहर अफरा-तफरी मच गई। वहीं इस घटना में खाद की पर्ची के लिए लाइन में खड़े चाचा-भतीजे और एक महिला घायल हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीएम नवनीत शर्मा, एसडीओपी संजय कोच्छा, थाना प्रभारी महेश शर्मा, तहसीलदार मनोज धाकड़ सहित अन्य अधिकारी पहुंचे और मामले को संभाला।

जानकारी के अनुसार मेहगांव कृषि उपजमंडी में खाद वितरण के लिए बनाए गए काउंटर पर गुरुवार की सुबह 11.30 बजे किसानों की लाइन में पीछे की तरफ से आए कुछ लोगों ने धक्का-मुक्की करनी शुरू कर दी। जब लाइन में आगे की तरफ लगे लोगों ने इसका विरोध किया तो धक्का-मुक्की करने वाले असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी।

इस घटना में खाद की पर्ची के लिए लाइन में लगे राहुल पुत्र रामनरेश शर्मा निवासी खैरिया और उनके चाचा सतीश पुत्र महावीर शर्मा के सिर में पत्थर लगने से घायल हो गए। हालांकि लाइन में लगी एक महिला के कान में पत्थर लगने से वह भी घायल हो गई। इसके बाद घायल किसानों को उपचार के लिए मेहगांव अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पर्ची के लिए किसानों की व्यवस्थित तरीके से लाइन लगवाकर पर्ची वितरण की प्रक्रिया शुरू कराई। तीन की जगह दो ही काउंट चालू किए पत्थर लगने से घायल हुए किसान राहुल शर्मा ने बताया कि खाद वितरण कि लिए बुधवार को तीन काउंटर शुरू किए गए थे, लेकिन गुरुवार को दो ही काउंटर खोले गए। करीब साढ़े 11 बजे मैं और मेरे चाचा पर्ची के लिए लाइन में लगे थे तभी पीछे की तरफ से कुछ लोगों ने जबरन लाइन में घुसकर धक्का-मुक्की शुरू कर दी। इसके बाद पत्थरबाजी होने लगी। जिससे मैं और मेरे चाचा घायल हो गए।