    MP में भिंड के मेहगांव में खाद लेने के लिए लाइन में लगे किसानों पर पथराव, तीन लोग घायल

    भिंड जिले के मेहगांव में खाद वितरण केंद्र पर पथराव की घटना सामने आई है, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। घटना के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और पर्ची वितरण की प्रक्रिया को पुनः शुरू कराया। खाद की कमी और अधिक भीड़ के कारण स्थिति बिगड़ गई थी। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 02:07:28 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 02:11:17 PM (IST)
    MP में भिंड के मेहगांव में खाद लेने के लिए लाइन में लगे किसानों पर पथराव, तीन लोग घायल
    पर्ची वितरण केंद्र पर उपस्थित घायल राहुल शर्मा और उनके चाचा सतीश शर्मा।

    HighLights

    1. किसानों की लाइन में पीछे की तरफ से आए कुछ लोगों ने धक्का-मुक्की करनी शुरू कर दी।
    2. आगे की तरफ लगे लोगों ने इसका विरोध किया तो असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया।
    3. लाइन में लगी एक महिला के कान में पत्थर लगने से वह भी घायल हो गई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। खाद की समस्या इस बार कम होने का नाम ही नहीं ले रही। गुरुवार को मेहगांव कृषि उपजमंडी में खाद वितरण के लिए बनाए गए केंद्र पर पर्ची के लिए लाइन में खड़े किसानों पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। इस वजह से काउंट के बाहर अफरा-तफरी मच गई। वहीं इस घटना में खाद की पर्ची के लिए लाइन में खड़े चाचा-भतीजे और एक महिला घायल हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीएम नवनीत शर्मा, एसडीओपी संजय कोच्छा, थाना प्रभारी महेश शर्मा, तहसीलदार मनोज धाकड़ सहित अन्य अधिकारी पहुंचे और मामले को संभाला।

    जानकारी के अनुसार मेहगांव कृषि उपजमंडी में खाद वितरण के लिए बनाए गए काउंटर पर गुरुवार की सुबह 11.30 बजे किसानों की लाइन में पीछे की तरफ से आए कुछ लोगों ने धक्का-मुक्की करनी शुरू कर दी। जब लाइन में आगे की तरफ लगे लोगों ने इसका विरोध किया तो धक्का-मुक्की करने वाले असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी।

    naidunia_image

    इस घटना में खाद की पर्ची के लिए लाइन में लगे राहुल पुत्र रामनरेश शर्मा निवासी खैरिया और उनके चाचा सतीश पुत्र महावीर शर्मा के सिर में पत्थर लगने से घायल हो गए। हालांकि लाइन में लगी एक महिला के कान में पत्थर लगने से वह भी घायल हो गई। इसके बाद घायल किसानों को उपचार के लिए मेहगांव अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पर्ची के लिए किसानों की व्यवस्थित तरीके से लाइन लगवाकर पर्ची वितरण की प्रक्रिया शुरू कराई।

    तीन की जगह दो ही काउंट चालू किए

    पत्थर लगने से घायल हुए किसान राहुल शर्मा ने बताया कि खाद वितरण कि लिए बुधवार को तीन काउंटर शुरू किए गए थे, लेकिन गुरुवार को दो ही काउंटर खोले गए। करीब साढ़े 11 बजे मैं और मेरे चाचा पर्ची के लिए लाइन में लगे थे तभी पीछे की तरफ से कुछ लोगों ने जबरन लाइन में घुसकर धक्का-मुक्की शुरू कर दी। इसके बाद पत्थरबाजी होने लगी। जिससे मैं और मेरे चाचा घायल हो गए।

    भिंड में भी मारपीट की घटना आई थी सामने

    बुधवार को भिंड शहर की पुरानी गल्लामंडी में खाद वितरण पर्ची के लिए बनाए गए केंद्र के बाहर पर्ची को लेकर कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो गया। नौबत मारपीट तक आ गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे कांग्रेस के शहर अध्यक्ष धर्मेंद्र उर्फ पिंकी भदौरिया ने बीचबचाव कर मामले को शांत कराया था। हलांकि प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया था।

    लगातार छुट्टियां पड़ने से बढ़ी भीड़

    गुरुवार को खाद पर्ची वितरण केंद्र पर अचानक से भीड़ बढ़ गई। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि पांच सितंबर शुक्रवार को ईद मिलाद उन नबी की छुट्टी है। इसके बाद शनिवार-रविवार को खाद पर्ची का वितरण होगा नहीं। ऐसे में लगातार पड़ रही छुट्टियों की वजह से केंद्र पर भीड़ हो गई।

    केंद्र पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए

    खाद पर्ची वितरण केंद्र पर पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी की गई है। इस घटना के बाद केंद्र पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही पत्थर फेंकने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। - संजय कोच्छा, एसडीओपी मेहगांव।

    मौके पर पहुंचा प्रशासनिक अमला

    मेहगांव कृषि उपज मंडी में किसानों के ऊपर पत्थर फेंकने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया था। इस घटना के बाद किसानों से चर्चा कर लाइन को व्यवस्थित तरीके से लगवाकर पर्ची वितरण की प्रक्रिया को पुन: शुरू कराया गया। - नवनीत शर्मा, एसडीएम मेहगांव।

