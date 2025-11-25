भिंड के सीवर प्रोजेक्ट की गंदगी उजागर... धंसने लगी आठ माह पहले बनी सड़क

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। शहर में सीवर प्रोजेक्ट के पहले चरण का कार्य इतने घटिया तरीके से कराया गया है कि आए दिन नई-नई समस्याओं का सामना शहरवासियों को करना पड़ रहा है। प्रोजेक्ट के तहत सड़कों की खुदाई करने के बाद रेस्टोरेशन के कार्य में लापरवाही बरती गई। नतीजा जिन सड़कों का निर्माण कार्य सात से आठ माह पहले हुआ वह अब धंसना शुरू हो गई हैं। वहीं इन गड्ढों में वाहनों के पहिए फंस रहे हैं।

शहर में डाली गई सीवर लाइन फेल बता दें कि सीवर प्रोजेक्ट के पहले चरण पर 92 करोड़ रुपये खर्च किए गए। पहले चरण में कागजों में 15 हजार घरों में सीवर के कनेक्शन दिए गए। इसका काम नगरीय प्रशासन विभाग ने आरबीआइपीपीएल एसआरसीसी कंपनी को दिया गया था, लेकिन पहले चरण में कराए गए कार्य की गुणवत्ता की जांच को लेकर नगरीय प्रशासन ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि शहर में डाली गई सीवर लाइन फेल होती जा रही हैं। चेंबर से लेकर ढक्कन टूट रहे हैं।

अपना पल्ला झाड़ लेते हैं नपा अफसर सीवर का गंदा पानी सड़कों से होकर लोगों के घरों की दहलीज तक पहुंच रहा है। वहीं जब वार्डवासी इसकी शिकायत नगर पालिका के अधिकारियों से करते हैं तो सीवर की सफाई कराने से लेकर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी नपा अफसर प्रोजेक्ट का काम देखने वाली कंपनी की बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इस वजह से स्थानीय रहवासी काम कराने के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं। बाजार में ओवरफ्लो हो रहे चेंबर सीवर प्रोजेक्ट के घटिया कार्य की परतें अब खुलने लगी हैं। शहर के सदर बाजार, महावीर गंज, इंदिरा गांधी चौराहे से परेड चौराह, हनुमान बजरिया, नयापुरा सहित अन्य स्थानों पर रहने वाले लोग सीवर के घटिया निर्माण की वजह से परेशानी से जूझ रहे हैं। यहां सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर हिलोरे मार रहा है। बाजार में तो हालत यह है कि दुकानदारों व ग्राहकों को गंदे पानी के बीच से होकर आवागमन करना पड़ रहा है। बतादें कि सीवर निर्माण के बाद पाइपों के अंदर सीमेंट, पत्थर, गिट्टी आदि की सफाई नहीं की गई है। कई जगह सीवर का लेबल ठीक न होने की वजह से यह समस्या बनी हुई है।