आधी रात सब्जी मंडी की 4 दुकानों में भीषण आग, 2.5 लाख का सामान स्वाहा; व्यापारियों का देरी का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस लाइन के पास लहार रोड स्थित सब्जी मंडी में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात चार दुकानों में आग लगने से करीब ढाई लाख रुपये का नुकसान हो गया। शनिवार रात करीब 10.40 बजे सबसे पहले एक दुकान में आग लगी थी। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया था, लेकिन रविवार रात करीब 2 बजे फिर तीन दुकानों में आग लग गई।

सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाई। घटना में दुकानों में रखा सामान और सब्जियां जलकर नष्ट हो गईं।

आग की लपटें देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे

जानकारी के अनुसार यदुनाथ नगर गली नंबर-2 निवासी बबलू खटीक सब्जी का कारोबार करते हैं। शनिवार रात करीब 10.40 बजे उनकी दुकान में अचानक आग लग गई।





आग की लपटें देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। इसके बाद रविवार रात करीब 2 बजे मंडी की तीन अन्य दुकानों में आग लग गई।

इनमें दुर्गा नगर निवासी दिनेश बाथम, यदुनाथ नगर निवासी प्रदीप खटीक और दुर्गा नगर जमुना रोड निवासी रामप्रकाश राठौर की दुकानें शामिल हैं।

सूचना के आधे घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड

दुकानों में आग लगने की सूचना मिलने पर व्यापारी मौके पर पहुंचे। व्यापारियों का कहना है कि आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई थी, लेकिन दमकल वाहन करीब आधे घंटे की देरी से पहुंचा। तब तक आग तीन दुकानों को अपनी चपेट में ले चुकी थी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे आग आसपास की अन्य दुकानों तक फैलने से बच गई।