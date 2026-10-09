राजश्री गुटखा एजेंसी दिलाने के नाम पर 5.75 लाख रुपये की ठगी, भोपाल के आरोपी पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। राजश्री गुटखा की एजेंसी की डीलरशिप दिलाने का झांसा देकर भिंड के एक कारोबारी से 5 लाख 75 हजार 560 रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फरियादी का आरोप है कि भोपाल निवासी एक व्यक्ति ने डीलरशिप दिलाने के नाम पर अलग-अलग किश्तों में रुपये अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कराए, लेकिन राशि लेने के बाद भी एजेंसी नहीं दिलाई और न ही रकम वापस की।

सिटी कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 10 लाख रुपये में तय हुई थी डीलरशिप पुलिस के अनुसार पुरानी बस्ती में किले के पीछे कालिका गली निवासी 47 वर्षीय विनोद शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि परिचित के माध्यम से उनकी मुलाकात भोपाल के रवेरा टाउन निवासी राजीव वर्मा से हुई थी। राजीव ने खुद को डीलरशिप दिलाने में सक्षम बताया। आरोप है कि 10 जुलाई 2026 को भोपाल में मुलाकात के दौरान 10 लाख रुपये में राजश्री गुटखा एजेंसी दिलाने की बात तय हुई।