भिंड में म्यूल खाते से करोड़ों की ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा, दुबई तक जुड़ा तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। लोन और रुपये का लालच देकर लोगों से बैंक खाते (म्यूल अकाउंट) खरीदकर करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के पांच सदस्यों को ऊमरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जयपुर के फ्लैट में रहकर ठगी का नेटवर्क चला रहे थे।
दुबई स्थित साइबर फ्रॉड गिरोह के लिए काम कर रहे थे और ठगी की रकम में से 30 प्रतिशत कमीशन काटकर शेष राशि दुबई में बैठे सरगना तक पहुंचाते थे। भिंड के छीमका स्थित बैंक में लेन देन करने पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया।
एसपी डा. असित यादव के अनुसार, ऊमरी निवासी मनदीप सोनी पुत्र मूलचंद सोनी हर माह खाटूश्याम (जिला सीकर, राजस्थान) जाता था। वहां मिले आरोपियों ने उसे सरकारी योजना और प्राइवेट कंपनियों से लोन दिलाने का झांसा देकर मनदीप का बैंक खाता, एटीएम कार्ड, सिम, आधार और पैन कार्ड की कॉपी ले ली। बाद में बहाना कर उसके पांच-छह दोस्तों और रिश्तेदारों के बैंक खाते और दस्तावेज भी हासिल कर लिए।
शंका होने पर फरियादी ने बैंक डिटेल्स निकलवाई तो लाखों रुपये के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ। यही स्थिति रिश्तेदारों के खातों में भी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने आरोपी संजय उर्फ अनंत, राजेश उर्फ राज, राहुल सैनी निवासी सीकर राजस्थान, उमेश दूत निवासी झूंझनू राजस्थान, इश्तयाक खान निवासी जोधपुर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया।
आरोपियों ने बताया कि महाराष्ट्र, मप्र, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित अन्य राज्यों में दलालों के जरिए लोगों से पांच-दस हजार रुपये में बैंक खाते खरीदते थे। इन खातों का उपयोग ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, ओटीपी फ्रॉड और होटल बुकिंग फ्राड से प्राप्त रकम के लेन-देन में किया जाता था। अब तक जांच में करीब तीन करोड़ रुपये से अधिक का संदिग्ध लेनदेन सामने आया है।
पुलिस ने आरोपितों के विभिन्न राज्यों में स्थित खातों को सीज कराते हुए एक लाख रुपये की राशि होल्ड कराई है। साथ ही एक अर्टिगा कार, आठ मोबाइल फोन, एक लैपटाप, एक सिम कार्ड, एक कार्ड रीडर, चार पैन कार्ड, सात एटीएम कार्ड, एक पासबुक, चार आधार कार्ड और दो चेकबुक जब्त की गई हैं।