भिंड में बर्फीली हवाओं से सब्जियों की फसल पर मंडराया खतरा, दो दिन से लगातार बदल रहा मौसम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। शहर में बुधवार को मौसम के तेवर फिर से बदल गए हैं। दिन के वक्त ठंड से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन रात में मौसम का मिजाज अभी भी सर्द बना हुआ है। दिन का तापमान सामान्य हो सका है। तापमान गिरने के कारण सिंध से भाप उठने लगी है। मौसम में आ रहे परिवर्तन को लेकर कृषि विभाग का मानना है कि जिले में गेहूं की फसल पर इसका अच्छा असर होगा। लेकिन सब्जियों के लिए यह खतरनाक स्थिति हो सकती है। उन्होंने किसानों को एहतियात बरतने की सलाह दी है।

बदल रहा है मौसम पिछले दो दिनों से मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। बुधवार को रात के तापमान में मंगलवार की तरह स्थिर रहा है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि बुधवार को अधिकतम 25 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहा था।

हवा का रुख दक्षिण-पूर्वी होने से तापमान में इजाफा लहार कृषि वैज्ञानिक डा. एसपीसिंह ने बताया कि दिन में हवा का रुख दक्षणि पूर्वी हो रहा है। इसके कारण दिन के तापमान में इजाफा हुआ है। शाम के बाद यह बदलकर उत्तरी हो जाता है। इस वजह से रात में अभी भी ठंडक बनी हुई है। तापमान में धीरे-धीरे होगी बढ़ोतरी तापमान में धीरे-धीरे और बढ़ोतरी होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दो-तीन दिन रात तक रात में ऐसी ही ठंड बनी रहने की संभावना है। पाला पहुंचा सकता है फसलों को नुकसान शीतलहर के बीच ओस गिरने से रबी की गेहूं, चने की फसल को फायदा हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग के अनुमान से अगर पाले की स्थिति बनती है तो चने की फसल को नुकसान हो सकता है। कृषि विभाग ने फसल की बेहतर देखभाल और पाले से बचाव करने की सलाह दी है।