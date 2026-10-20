भिंड में 10 रुपये के विवाद में साथी ने युवक के सिर में मारी ईंट, घायल अस्पताल में भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। गौरी किनारे पर मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे 10 रुपये के विवाद में एक व्यक्ति को उसके साथी ने ईंट मारकर घायल कर दिया। घायल की पहचान 38 वर्षीय शिवदेव शाक्य पुत्र रामस्वरूप निवासी बीटीआई रोड, विक्रमपुर के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद डायल 112 को सूचना दी और घायल को अस्पताल पहुंचाया।

ईंटों के चट्टे को लेकर हुआ विवाद