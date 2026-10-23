भिंड में बिजली कनेक्शन की जांच करने पहुंचीं महिला डीई से अभद्रता, दी जान से मारने की धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। गोरमी थाना क्षेत्र में बिजली कनेक्शन की जांच करने पहुंचीं बिजली कंपनी की उप महाप्रबंधक के साथ अभद्रता करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने महिला अधिकारी को गंदी गालियां दीं और बिजली कनेक्शन की जांच करने से रोक दिया। साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

सुरेश यादव के गार्डन में बिजली कनेक्शन की जांच करने पहुंची थीं डीई