भिंड में पत्नी के निधन से दुखी युवक ने खेत में लगाई फांसी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड/मेहगांव। मेहगांव थाना क्षेत्र के राबियापुरा गांव में गुरुवार सुबह एक युवक ने खेत पर बने मकान के कमरे में फांसी लगा ली। स्वजन उसे तत्काल मेहगांव अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर भिंड जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां उपचार के दौरान कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।

इलाज के कुछ देर बाद हो गई मौत जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय रविंद्र पुत्र शेर सिंह नरवरिया निवासी राबियापुरा गुरुवार सुबह करीब 10 बजे खेत पर गया था। खेत पर बने मकान के कमरे में उसने फांसी लगा ली। स्वजनों को जानकारी मिलने के बाद वे उसे मेहगांव अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भिंड रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। स्वजनों के अनुसार रविंद्र की पत्नी की करीब 15 दिन पहले ग्वालियर में डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद से वह तनाव में था।

इसी के चलते गुरुवार को उसने यह कदम उठाया। रविंद्र खेती-किसानी का काम करता था। उसका 13 वर्षीय बेटा रामू नरवरिया है। मजदूरी से घर लौटी महिला ने भाई को फंदे पर लटका देखा। घर में साड़ी के फंदे पर लटका मिला शव नयागांव थाना क्षेत्र के ग्राम नयागांव में सात अक्टूबर की शाम एक युवक का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना के समय उसकी बहन मजदूरी करने के लिए गांव सगरा गई हुई थी। शाम करीब 6 बजे घर लौटने पर उसने भाई को फंदे पर लटका देखा। फरियादी वर्षा आदिवासी पत्नी रवि आदिवासी के अनुसार वह मजदूरी करने के लिए ग्राम सगरा गई थी। घर पर उसका भाई जमना आदिवासी और उसका छोटा बेटा मौजूद था। शाम करीब 6 बजे जब वह वापस घर पहुंची तो भाई जमना घर में साड़ी के फंदे पर मृत अवस्था में लटका मिला।