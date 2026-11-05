भिंड में अचानक धंसी मकान की जमीन, पलंग समेत 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरी महिला, मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। शहर के कन्या स्कूल वाली गली में बुधवार देर रात एक मकान के कमरे की जमीन अचानक धंस गई। हादसे में कमरे में मौजूद 45 वर्षीय महिला पलंग समेत करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। घटना में महिला घायल हो गई। अचानक हुए इस हादसे से परिवार में चीख-पुकार मच गई।

अचानक तेज आवाज हुई और कमरे की जमीन भरभराकर नीचे धंस गई