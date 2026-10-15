लिव-इन पार्टनर की कार में गला दबाकर हत्या, यमुना में फेंका शव; 40 किमी तक सर्च ऑपरेशन जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। शहर के जोशी नगर निवासी सत्यप्रकाश उर्फ बादशाह जाटव पर अपनी लिव-इन पार्टनर स्नेहलता की कार में गला दबाकर हत्या करने और शव यमुना नदी में फेंकने का आरोप है। गुरुवार को एसडीईआरएफ की टीम ने पचनदा के पास यमुना नदी में करीब 40 से 50 किलोमीटर क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन देर शाम तक शव का पता नहीं चल सका।

कानपुर से लौटते समय हत्या करने का आरोप पुलिस के अनुसार, सत्यप्रकाश और स्नेहलता की मुलाकात नर्सिंग कॉलेज में काम करने के दौरान हुई थी। दोनों लिव-इन संबंध में रहने लगे और उनका एक बच्चा भी हुआ। पुलिस की जांच में सामने आया कि स्नेहलता ने आरोपी से मंदिर में शादी की थी और उस पर अपनी पत्नी को छोड़कर साथ रहने का दबाव बना रही थी।

इसी बात को लेकर विवाद होने की आशंका जताई गई है। पुलिस के मुताबिक 8 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे सत्यप्रकाश अपने साथी राजवीर खन्ना और आशू के साथ स्नेहलता को घुमाने के बहाने कार से कानपुर ले गया। वहां से लौटते समय 9 अक्टूबर की तड़के करीब 3 बजे हनुमंतपुरा के पास स्नेहलता की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शव पचनदा पुल से यमुना नदी में फेंकने की बात सामने आई है।