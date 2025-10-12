भिंड में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिठाई व नाश्ता दुकानों पर छापे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। जिले में त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को भिंड शहर और मेहगांव में संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की। रविवार को सबसे पहले टीम ने नपा टीम के साथ शहर में स्थित विभिन्न मिठाई और नाश्ता दुकानों से नमूने लिए तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की।

तीन प्रमुख दुकानों से लिए गए खाद्य नमूने खाद्य सुरक्षा अधिकारी रेखा सोनी ने लक्ष्मी स्वीट्स से यूज्ड कुकिंग आयल, मलाई बर्फी और गुजिया के नमूने लिए। रीना बंसल ने कृष्णा मिष्ठान भंडार से यूज्ड कुकिंग आयल, मावा पेड़ा, और मावा बर्फी के नमूने लिए। किरन सेंगर ने एक अन्य दुकान से यूज्ड कुकिंग आयल, बर्फी, बूंदी लड्डू और जलेबी के नमूने लिए। नगर पालिका की टीम ने तीनों दुकानों के बाहर लगे काउंटर, भट्टी और अवैध अतिक्रमण को हटाया।

चलित प्रयोगशाला से की गई मौके पर जांच विभाग ने चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से लहार रोड स्थित कलेक्ट्रेट के सामने की कई मिठाई व नाश्ता दुकानों से मौके पर ही नमूनों की जांच की। चलित प्रयोगशाला टीम ने दीपेश मिष्ठान भंडार, काजल स्वीट्स, चौधरी मिष्ठान भंडार, दीप मिष्ठान भंडार, गुर्जर मिष्ठान भंडार और न्यू दीप मिष्ठान भंडार से मावा बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला, सोनपपड़ी, बेसन लड्डू, बूंदी लड्डू, मसाले आदि के कुल 40 नमूनों की जांच की। निम्न गुणवत्ता और रंग की अधिकता पर कार्रवाई जांच में दीपेश मिष्ठान भंडार की चाकलेट बर्फी में लगी सिल्वर बर्क (चांदी का वर्क) को निम्न गुणवत्ता का पाया गया, जिसके चलते 2.5 किलो बर्फी मौके पर ही नष्ट कराई गई। बेसन लड्डू में खाद्य रंग की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। विभाग ने दुकान संचालक को निर्देश दिए कि खाद्य रंग का प्रयोग सीमित मात्रा में ही किया जाए। इसके अलावा कई प्रतिष्ठानों में सफाई व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई। यूज्ड कुकिंग आयल के अनुचित उपयोग और अस्वच्छता के मामलों में संबंधित दुकानदारों को धारा 32 के अंतर्गत नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है।