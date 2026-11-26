नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। चंबल और बीहड़ से अलग भिंड की अलग मजबूत पहचान बन रही है। यहां के मालनपुर में रक्षा क्षेत्र के लिए हथियार निर्माण की दिशा में विस्तार देते हुए अब जवानों के हथियारों के लिए हर मौसम, परिस्थितियों में काम करने वाली आधुनिक वो साइट्स भी बनेंगी, जिनकी सहायता से जवान निशाना लगाते हैं।

हिलते टारगेट पर लगेगा सटीक निशाना इनमें तेजी से हिलते टारगेट पर निशाना लगाने के लिए होलोग्राफिक साइट, हल्की और तेज निशानेबाजी के लिए माइक्रो रिफ्लेक्स साइट, दूर के लक्ष्य को साफ देखने के लिए डे साइट और टेलीस्कोपिक साइट औप अंधेरे और कोहरे में भी दुश्मन को पकड़ने के लिए थर्मल साइट शामिल हैं। यानि अब अंधेरी रात, कोहरा हो या कम रोशनी दुश्मन को देखने वाली तकनीकी आंख भिंड के मालनपुर में बनेगी।

बता दें कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पुंज लायड की रक्षा इकाई का अधिग्रहण अदाणी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलाजीज लिमिटेड कर चुकी है। अदाणी समूह और इजराइल की कंपनी इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज (आइडब्ल्यूआइ) के संयुक्त उपक्रम पीएलआर सिस्टम्स की इकाई में पहली भारतीय निर्मित एक्स-95 असाल्ट राइफल के अलावा टेवर असाल्ट राइफल, गैलिल स्नाइपर राइफल और नेगेव लाइट मशीनगन जैसे हथियारों का निर्माण हो रहा है। उत्पादों के निर्माण का दिया है प्रस्ताव कंपनी ने रक्षा उत्पादन के विस्तार के लिए कुछ अन्य उत्पादों के निर्माण का प्रस्ताव दिया था, जिस पर केंद्र सरकार की डीपीआइआईटी की वर्ष 2025 की लाइसेंसिंग कमेटी की बैठक में होलोग्राफिक साइट, माइक्रो रिफ्लेक्स साइट, डे साइट, टेलीस्कोपिक साइट और थर्मल आधारित साइट के निर्माण के लिए लाइसेंस देने की सिफारिश की गई थी, जिसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है।