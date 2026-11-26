भिंड के मालनपुर में बनेगी बंदूकों की 'आंख', अंधेरे और कोहरे में भी सटीक निशाना लगा सकेंगे जवान
अदाणी समूह और इजराइल की कंपनी का संयुक्त उपक्रम पीएलआर सिस्टम्स बनाएगा नाइट विजन और थर्मल उपकरण।
Publish Date: Thu, 26 Nov 2026 11:11:49 AM (IST)Updated Date: Thu, 26 Nov 2026 11:16:23 AM (IST)
सोशल मीडिया
HighLights
- अंधेरे और कोहरे में भी लगेगा सटीक निशाना
- पीएलआर सिस्टम्स की इकाई में तैयार होंगे उपकरण
- नए उत्पादों के निर्माण की लाइसेंस प्रक्रिया पूरी
नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। चंबल और बीहड़ से अलग भिंड की अलग मजबूत पहचान बन रही है। यहां के मालनपुर में रक्षा क्षेत्र के लिए हथियार निर्माण की दिशा में विस्तार देते हुए अब जवानों के हथियारों के लिए हर मौसम, परिस्थितियों में काम करने वाली आधुनिक वो साइट्स भी बनेंगी, जिनकी सहायता से जवान निशाना लगाते हैं।
हिलते टारगेट पर लगेगा सटीक निशाना
इनमें तेजी से हिलते टारगेट पर निशाना लगाने के लिए होलोग्राफिक साइट, हल्की और तेज निशानेबाजी के लिए माइक्रो रिफ्लेक्स साइट, दूर के लक्ष्य को साफ देखने के लिए डे साइट और टेलीस्कोपिक साइट औप अंधेरे और कोहरे में भी दुश्मन को पकड़ने के लिए थर्मल साइट शामिल हैं। यानि अब अंधेरी रात, कोहरा हो या कम रोशनी दुश्मन को देखने वाली तकनीकी आंख भिंड के मालनपुर में बनेगी।
बता दें कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पुंज लायड की रक्षा इकाई का अधिग्रहण अदाणी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलाजीज लिमिटेड कर चुकी है। अदाणी समूह और इजराइल की कंपनी इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज (आइडब्ल्यूआइ) के संयुक्त उपक्रम पीएलआर सिस्टम्स की इकाई में पहली भारतीय निर्मित एक्स-95 असाल्ट राइफल के अलावा टेवर असाल्ट राइफल, गैलिल स्नाइपर राइफल और नेगेव लाइट मशीनगन जैसे हथियारों का निर्माण हो रहा है।
उत्पादों के निर्माण का दिया है प्रस्ताव
कंपनी ने रक्षा उत्पादन के विस्तार के लिए कुछ अन्य उत्पादों के निर्माण का प्रस्ताव दिया था, जिस पर केंद्र सरकार की डीपीआइआईटी की वर्ष 2025 की लाइसेंसिंग कमेटी की बैठक में होलोग्राफिक साइट, माइक्रो रिफ्लेक्स साइट, डे साइट, टेलीस्कोपिक साइट और थर्मल आधारित साइट के निर्माण के लिए लाइसेंस देने की सिफारिश की गई थी, जिसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है।
इसके तहत आप्टो-इलेक्ट्रानिक उपकरणों के कलपुर्जे और असेंबली तैयार करना भी शामिल है। इन उपकरणों से सैनिकों को कम रोशनी और अंधेरे में लक्ष्य देखने में मदद मिलती है।
मालनपुर में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी उत्पादन इकाइयों का लगातार विस्तार हो रहा है। ग्वालियर से नजदीक एयरफोर्स, आर्मी और रक्षा संस्थानों के करीब होने के अलावा दिल्ली-आगरा हाईवे से जुड़ाव होने के कारण यहां से माल भेजना भी आसान है। पहले से बने औद्योगिक ढांचा के साथ नई फैक्ट्री के लिए जमीन और माहौल तैयार होने से कंपनी निवेश बढ़ाने की ओर आकर्षित हुई हैं। - बीएल मरकाम, महाप्रबंधक, औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर