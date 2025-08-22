मेरी खबरें
    15 अगस्त पर नहीं मिला एक्स्ट्रा लड्डू... तो सीधे CM से की शिकायत, अब सचिव जी खिलाएंगे पूरा ‘डिब्बा’

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 09:08:42 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 09:20:36 AM (IST)
    1. स्वतंत्रता दिवस पर कमलेश को 1 लड्डू दिया।
    2. दूसरा लड्डू न मिलने से कमलेश हुआ नाराज।
    3. 1 किलो लड्डू लेकर पहुंचे, फिर भी नहीं माना।

    नईदुनिया, भिंड। मध्य प्रदेश में भिंड जिले के नौधा गांव में कमलेश कुशवाह ने सीएम हेल्पलाइन पर अनोखी शिकायत की। उसने लिखा कि स्वतंत्रता दिवस पर पंचायत कार्यालय में आयोजित समारोह में उसे एक ही लड्डू दिया गया।

    शिकायत मिलने के बाद प्रक्रिया अनुसार इसे पंचायत के संज्ञान में लाया गया। पंचायत सचिव माला लेकर कमलेश को घर जाकर लड्डू खिलाने पहुंचे। फिर भी उसने लड्डू न लेकर शिकायत वापस लेने से इंकार कर दिया।

    दूसरा लड्डू नहीं मिलने से नाराज

    15 अगस्त को पंचायत कार्यालय पर ध्वजारोहण के दौरान बड़ी संख्या में बच्चे और ग्रामीण मौजूद थे। सभी को एक-एक लड्डू दिया गया। कमलेश ने दो लड्डू मांगे, तो पंचायतकर्मी ने मना कर दिया। इसे कमलेश ने अपना अपमान माना।

    1 किलो लड्डू लेकर पहुंचे, फिर भी नहीं माना

    शिकायत के बाद पंचायत सचिव रवींद्र श्रीवास्तव बाजार से एक किलो लड्डू व माला खरीदकर कमलेश के घर गए। श्रीवास्तव ने बताया कि कमलेश अब इस बात पर अड़ गया है कि उस दिन सभी के सामने उसे लड्डू क्यों नहीं दिए गए।

    बताया जाता है कि कमलेश इस तरह की शिकायतें करने का आदी है। सीएम हेल्पलाइन पर अब तक 107 शिकायतें कर चुका है।

