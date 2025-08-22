15 अगस्त पर नहीं मिला एक्स्ट्रा लड्डू... तो सीधे CM से की शिकायत, अब सचिव जी खिलाएंगे पूरा ‘डिब्बा’

नईदुनिया, भिंड। मध्य प्रदेश में भिंड जिले के नौधा गांव में कमलेश कुशवाह ने सीएम हेल्पलाइन पर अनोखी शिकायत की। उसने लिखा कि स्वतंत्रता दिवस पर पंचायत कार्यालय में आयोजित समारोह में उसे एक ही लड्डू दिया गया।
शिकायत मिलने के बाद प्रक्रिया अनुसार इसे पंचायत के संज्ञान में लाया गया। पंचायत सचिव माला लेकर कमलेश को घर जाकर लड्डू खिलाने पहुंचे। फिर भी उसने लड्डू न लेकर शिकायत वापस लेने से इंकार कर दिया।
15 अगस्त को पंचायत कार्यालय पर ध्वजारोहण के दौरान बड़ी संख्या में बच्चे और ग्रामीण मौजूद थे। सभी को एक-एक लड्डू दिया गया। कमलेश ने दो लड्डू मांगे, तो पंचायतकर्मी ने मना कर दिया। इसे कमलेश ने अपना अपमान माना।
यह भी पढ़ें- दादी के अस्थि विसर्जन में पोतों ने गंवाई जान... छोटे भाई को बचाने नर्मदा में कूदा बड़ा भाई, दोनों की डूबने से मौत
शिकायत के बाद पंचायत सचिव रवींद्र श्रीवास्तव बाजार से एक किलो लड्डू व माला खरीदकर कमलेश के घर गए। श्रीवास्तव ने बताया कि कमलेश अब इस बात पर अड़ गया है कि उस दिन सभी के सामने उसे लड्डू क्यों नहीं दिए गए।
बताया जाता है कि कमलेश इस तरह की शिकायतें करने का आदी है। सीएम हेल्पलाइन पर अब तक 107 शिकायतें कर चुका है।