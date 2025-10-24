भिंड में खेत में चल रही थी कट्टा फैक्ट्री, पुलिस ने दबिश देकर किया भंडाफोड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। भिंड जिले के मौ थाना क्षेत्र के ग्राम रूपावई में चल रही इस फैक्ट्री से 12 देसी कट्टे (312 बोर), तीन कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, खेत मालिक ने अपनी जमीन पर फैक्ट्री चलाने के लिए 20 हजार रुपये महीने का किराया तय किया था। वहीं, हथियार बनाने के लिए यूपी के इटावा जिले के किशनी क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर बदमाश को 50 हजार रुपये प्रति माह पर हायर किया गया था। पुलिस ने फैक्ट्री से मिले हथियार और उपकरण जब्त कर जांच शुरू कर दी है।