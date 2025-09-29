MP Road Accident: गाय को बचाने हाइवे पर पलटा कैंटर, 47 श्रद्धालु घायल; 15 ग्वालियर रेफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। गोहद चौराहा थाना अंतर्गत भिंड के भागमल का पुरा (चरथर) से नरवर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी रविवार को ग्राम छीमका के पास हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी रास्ते में अचानक सड़क पर आई गाय से टकराई और अनियंत्रित होकर पलट गई।

जानकारी के मुताबिक, यूपी नंबर की कैंटर (UP 84 T 0737) में 70 से 80 लोग सवार थे। घटना में लगभग 47 लोग घायल हो गए। घायलों में 25 से 30 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए गोहद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं गंभीर रूप से घायल 15 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है।