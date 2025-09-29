मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Road Accident: गाय को बचाने हाइवे पर पलटा कैंटर, 47 श्रद्धालु घायल; 15 ग्वालियर रेफर

    MP News: गोहद चौराहा थाना अंतर्गत भिंड के भागमल का पुरा (चरथर) से नरवर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी रविवार को ग्राम छीमका के पास हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी रास्ते में अचानक सड़क पर आई गाय से टकराई और अनियंत्रित होकर पलट गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 10:01:29 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 10:03:18 AM (IST)
    MP Road Accident: गाय को बचाने हाइवे पर पलटा कैंटर, 47 श्रद्धालु घायल; 15 ग्वालियर रेफर
    गाय को बचाने हाइवे पर पलटा कैंटर।

    HighLights

    1. गाय को बचाने हाइवे पर पलटा कैंटर।
    2. यूपी नंबर की कैंटर में 70-80 लोग सवार थे।
    3. 47 श्रद्धालु घायल, 15 ग्वालियर रेफर।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। गोहद चौराहा थाना अंतर्गत भिंड के भागमल का पुरा (चरथर) से नरवर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी रविवार को ग्राम छीमका के पास हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी रास्ते में अचानक सड़क पर आई गाय से टकराई और अनियंत्रित होकर पलट गई।

    जानकारी के मुताबिक, यूपी नंबर की कैंटर (UP 84 T 0737) में 70 से 80 लोग सवार थे। घटना में लगभग 47 लोग घायल हो गए। घायलों में 25 से 30 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए गोहद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं गंभीर रूप से घायल 15 लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है।

    हादसे की सूचना मिलते ही गोहद पुलिस मौके पर पहुंच गई। थाना प्रभारी मनीष धाकड़ और एसडीओपी महेंद्र गौतम ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला गया।

    ग्रामीणों के अनुसार, सभी लोग नरवर में जवारे ले जाने के लिए रवाना हुए थे। गाड़ी में संख्या अधिक होने और गाय से टकराने के बाद वाहन का संतुलन बिगड़ गया जिससे यह पलट गया।

    फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। घायलों के परिजन भी सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंच गए हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.