पाइपलाइन लीकेज से लेकर बोरवेल शिफ्टिंग तक... भिंड में 'नलजल योजना' फेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए शुरू की गई नलजल योजना भिंड जिले में कागजों में तो पूरी होती दिख रही है, लेकिन गांवों में हालात जस के तस हैं। पीएचई विभाग तेजी से काम पूरा होने का दावा कर रहा है, वहीं गांवों में लोग आज भी पानी के लिए भटक रहे हैं।

लक्ष्य बड़ा, दावा भी बड़ा जिले में 2 लाख 47 हजार 114 घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। पीएचई विभाग का कहना है कि इसमें से 2 लाख 18 हजार घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। आंकड़ों में यह उपलब्धि बड़ी लगती है, लेकिन हकीकत में बड़ी संख्या में परिवारों को नियमित पानी नहीं मिल रहा है। कनेक्शन तो है, पर नलों में पानी नहीं आ रहा।

871 में से 530 योजनाएं पूरी, फिर भी अधूरे काम जिले में कुल 871 नलजल योजनाएं स्वीकृत हैं। पीएचई अफसरों के मुताबिक 530 गांवों में काम पूरा हो गया है और 341 गांवों में काम चल रहा है। लेकिन मौके पर स्थिति अलग है। कई गांवों में पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा पड़ा है। कहीं पानी की टंकी नहीं बनी तो कहीं अन्य निर्माण अधूरे हैं। जिन गांवों में कनेक्शन दिए गए हैं, वहां भी सप्लाई नियमित नहीं है। कई पंचायतों ने काम में खामियां बताते हुए योजना का हैंडओवर लेने से मना कर दिया है। इन गांवों में योजना की हालत खराब मेहगांव के जीसकपुरा, खैरियातौर, रवियापुरा, गोहद के सौहांस, एंचाया, चितौरा, छरैंआ, लहार के उदोतपुरा, भिंड के मानपुरा और अटेर की ग्राम पंचायत परा सहित कई गांवों में नलजल योजना की स्थिति ठीक नहीं है। कहीं पाइपलाइन टूटी है तो कहीं मोहल्लों तक कनेक्शन ही नहीं पहुंचे हैं। इससे ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।