भिंड में नवविवाहिता राबिया की संदिग्ध मौत, भाई ने लगाया दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। अटेर थाना अंतर्गत सदर बाजार में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 24 वर्षीय राबिया पत्नी इरफान खान का शव घर के अंदर कमरे में फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलने पर मायके पक्ष के लोग अटेर पहुंचे। उन्होंने शरीर पर चोट के निशान होने का दावा करते हुए मारपीट के बाद हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है।

महिला के भाई ने दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और पति के किसी अन्य युवती से संबंध होने की बात भी कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

खबर मिलते ही मायके पक्ष के लोग ससुराल पहुंचे