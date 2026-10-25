नवविवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, चाचा का आरोप- कार के लिए प्रताड़ित करते थे ससुरालवाले

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। देहात थाना अंतर्गत भदौरिया नगर में शनिवार दोपहर 24 वर्षीय नवविवाहिता शिवकुमारी पत्नी उपेंद्र सिंह भदौरिया का शव घर के अंदर कमरे में पंखे से लटका मिला। सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे। मृतका के चाचा सदन सिंह राजावत ने ससुराल पक्ष पर कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कमरे में शिवकुमारी का शव साड़ी के फंदे से पंखे पर मिला लटका जानकारी के अनुसार शिवकुमारी कुलदीप पेट्रोल पंप के पास भदौरिया नगर स्थित अपने घर में थी। 24 अक्टूबर को दोपहर करीब 2.41 बजे उसके चाचा सदन सिंह के पास पति उपेंद्र सिंह का फोन आया। उसने शिवकुमारी के कमरे में फांसी लगाने की जानकारी दी। इसके बाद चाचा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां कमरे में शिवकुमारी का शव साड़ी के फंदे से पंखे पर लटका मिला। उसकी मौत हो चुकी थी।