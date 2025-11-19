मेरी खबरें
    भिंड में तड़के मुठभेड़ में 10 हजार का इनामी लुटेरा निखिल दौहरे घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    भिंड के मौ थाना क्षेत्र में पुलिस और 10 हजार के इनामी लुटेरे निखिल दौहरे के बीच सुबह मुठभेड़ हुई। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल होकर पकड़ा गया। वह ऊमरी, असवार और यूपी क्षेत्र में कई लूट की घटनाओं में शामिल रहा है।

    By Manoj Shrivastava
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 12:34:51 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 12:34:51 PM (IST)
    भिंड में तड़के मुठभेड़ में 10 हजार का इनामी लुटेरा निखिल दौहरे घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार
    थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह हड़कंप मच गया। (फोटो- नईदुनिया प्रतनिधि)

    1. पुलिस ने बेहट रोड पर रात में की घेराबंदी।
    2. बदमाश ने रोकने पर कट्टे से दो फायर किए।
    3. जवाबी फायरिंग में निखिल दौहरे घायल होकर गिरा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। भिंड जिले के मौ थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब बेहट रोड स्थित जमदारा मोड़ पर पुलिस और 10 हजार के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को देखते ही बदमाश ने 315 बोर के कट्टे से फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे घायल कर दियाया। यह पूरी घटना सुबह पांच से साढ़े पांच बजे के बीच हुई।

    सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस टीम

    एसपी डॉ. असित यादव के मुताबिक सुबह करीब चार बजे सूचना मिली थी कि ऊमरी-असवार क्षेत्र की लूट की घटनाओं में शामिल बदमाश ग्वालियर से बाइक पर मौ होते हुए लहार की ओर जा रहा है। उसके बाद मौ, बरोही, ऊमरी और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने बेहट रोड पर घेराबंदी कर दी।


    जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल

    सुबह पांच बजे के करीब पुलिस को एक बाइक सवार युवक आता दिखा। पुलिस ने उसे रुकने का संकेत दिया, लेकिन युवक तुरंत बाइक से उतरा और कट्टे से दो फायर कर दिए। पुलिस ने तत्काल जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोली बदमाश के दाहिने हाथ में लग गई। घायल अवस्था में वह सड़क पर गिर पड़ा।

    निखिल दौहरे के रूप में हुई पहचान

    • गिरफ्तार युवक ने पूछताछ में अपना नाम 22 वर्षीय निखिल पुत्र दीपक दौहरे निवासी मढैयापुरा थाना लहार बताया। पुलिस के अनुसार निखिल अपने साथियों के साथ ऊमरी, असवार और उत्तर प्रदेश सीमा क्षेत्र में कई लूट की वारदातों में शामिल रहा है।

  • एसपी ने बताया कि निखिल एक आदतन अपराधी है और लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी। घायल बदमाश का उपचार कराया जा रहा है, जबकि उसके साथियों की तलाश जारी है।

