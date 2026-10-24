भिंड में चारा डालते समय ऊंट ने चबाई युवक की गर्दन, ग्वालियर JAH रेफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पालतू ऊंट ने चारा डाल रहे युवक पर हमला कर दिया। ऊंट ने युवक की गर्दन दबोच ली और मांस चबा डाला। गंभीर रूप से घायल युवक को स्वजन भिंड जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे ग्वालियर के जया आरोग्य अस्पताल (JAH) रेफर कर दिया गया। फिलहाल युवक हजार बिस्तर अस्पताल के सर्जरी विभाग में भर्ती है। चिकित्सकों के अनुसार, उसकी सर्जरी की जाएगी।

चारा डालते समय ऊंट ने दबोची गर्दन भिंड जिले के जमसारा गांव निवासी भोला खटीक पुत्र अशोक खटीक अपने पालतू ऊंट को चारा डाल रहा था। इसी दौरान ऊंट ने अचानक उसकी गर्दन को अपने जबड़े में दबोच लिया और मांस चबा लिया। हमले में भोला गंभीर रूप से घायल हो गया।