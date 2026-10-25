भिंड: दीपावली पर बेचने के लिए बनाई जा रही थीं पोटास कार्बाइड गन, वेल्डिंग दुकान से 7 जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। दीपावली पर बिक्री करने के लिए वेल्डिंग की दुकान में पोटास कार्बाइड गन बना रहे एक युवक को सिटी कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है।

पुलिस ने माधौगंज हाट चौक के पास स्थित दुकान से लोहे के पाइपों से बनी 7 पोटास कार्बाइड गन जब्त की हैं। मौके से गन बनाने में इस्तेमाल होने वाला हथौड़ा, वेल्डिंग की 5 छड़ें और एक वेल्डिंग मशीन भी मिली है।