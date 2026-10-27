भिंड की सात महीने की नन्हीं तृप्ति ने किया कमाल, जिम्नास्टिक रिंग्स पर 1 मिनट 23 सेकंड तक लटककर बनाया रिकॉर्ड
success story: बच्ची के पिता को इस उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल बुक आफ रिकार्ड्स ने 15 जुलाई 2026 को प्रमाणपत्र जारी किया है।
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 12:01:56 PM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 12:17:34 PM (IST)
जिम्नास्टिक रिंग्स लटकी मासूम तृप्ति।
HighLights
- रौन क्षेत्र के ररुआ गांव की बेटी की अनोखी उपलब्धि
- इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने जारी किया प्रमाणपत्र
- खेल-खेल में उंगली पकड़कर लटकने की थी आदत
नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। उम्र महज सात माह, लेकिन नन्हीं उंगलियों की पकड़ ऐसी कि देखने वाले भी हैरान रह जाएं। रौन क्षेत्र के ररुआ नंबर-1 गांव की तृप्ति ने 2 सेंटीमीटर चौड़ी जिम्नास्टिक रिंग्स पर 1 मिनट 23 सेकंड तक लटके रहने की उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल बुक आफ रिकार्ड्स ने 15 जुलाई 2026 को प्रमाणपत्र जारी किया है।
पिता बोले- अक्सर खेलते समय उनकी उंगली पकड़कर लटक जाती थी बेटी
तृप्ति के पिता शिवराज सिंह के मुताबिक बेटी अक्सर खेलते समय उनकी उंगली पकड़कर लटक जाती थी। उसकी पकड़ और इस तरह लटके रहने की क्षमता देखकर उन्होंने इसका वीडियो बनाया। परिचितों की सलाह पर वीडियो को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकार्ड्स संस्था के पास भेजा गया। संस्था ने वीडियो की जांच के बाद इस उपलब्धि को अपने रिकार्ड में दर्ज करते हुए प्रमाणपत्र जारी किया।
खेल-खेल में दिखी खास पकड़
परिवार के लिए तृप्ति की यह उपलब्धि खुशी और आश्चर्य का विषय है। इतनी कम उम्र में रिंग्स पर लंबे समय तक लटके रहने का वीडियो सामने आने के बाद उसकी चर्चा हो रही है। हालांकि, इंटरनेशनल बुक आफ रिकार्ड्स एक निजी संस्था है और इस उपलब्धि की मान्यता उसके अपने रिकार्ड तक सीमित है। इसे किसी स्वतंत्र रूप से सत्यापित विश्व रिकॉर्ड के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।