भिंड की सात महीने की नन्हीं तृप्ति ने किया कमाल, जिम्नास्टिक रिंग्स पर 1 मिनट 23 सेकंड तक लटककर बनाया रिकॉर्ड

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। उम्र महज सात माह, लेकिन नन्हीं उंगलियों की पकड़ ऐसी कि देखने वाले भी हैरान रह जाएं। रौन क्षेत्र के ररुआ नंबर-1 गांव की तृप्ति ने 2 सेंटीमीटर चौड़ी जिम्नास्टिक रिंग्स पर 1 मिनट 23 सेकंड तक लटके रहने की उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल बुक आफ रिकार्ड्स ने 15 जुलाई 2026 को प्रमाणपत्र जारी किया है।

पिता बोले- अक्सर खेलते समय उनकी उंगली पकड़कर लटक जाती थी बेटी तृप्ति के पिता शिवराज सिंह के मुताबिक बेटी अक्सर खेलते समय उनकी उंगली पकड़कर लटक जाती थी। उसकी पकड़ और इस तरह लटके रहने की क्षमता देखकर उन्होंने इसका वीडियो बनाया। परिचितों की सलाह पर वीडियो को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकार्ड्स संस्था के पास भेजा गया। संस्था ने वीडियो की जांच के बाद इस उपलब्धि को अपने रिकार्ड में दर्ज करते हुए प्रमाणपत्र जारी किया।