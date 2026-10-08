शनिश्चरा अमावस्या मेले पर रेलवे की खास व्यवस्था, 9 से 11 अक्टूबर तक कई ट्रेनों को 2 मिनट का अस्थायी ठहराव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड: शनिश्चरा स्टेशन पर आयोजित होने वाले शनिचरी अमावस्या मेले में यात्रियों की संभावित अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। यात्रियों की सुविधा के लिए 9 से 11 अक्टूबर तक तीन दिनों की अवधि में कई प्रमुख ट्रेनों को शनिश्चरा स्टेशन पर दो-दो मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है।

झांसी-इटावा एक्सप्रेस का ठहराव रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 11903 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-इटावा दैनिक एक्सप्रेस शाम 7.16 बजे शनिश्चरा पहुंचेगी और 7.18 बजे रवाना होगी। वापसी में ट्रेन संख्या 11904 इटावा-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी दैनिक एक्सप्रेस सुबह 6.56 बजे पहुंचेगी और 6.58 बजे प्रस्थान करेगी।