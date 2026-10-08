शनिश्चरा अमावस्या मेले पर रेलवे की खास व्यवस्था, 9 से 11 अक्टूबर तक कई ट्रेनों को 2 मिनट का अस्थायी ठहराव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड: शनिश्चरा स्टेशन पर आयोजित होने वाले शनिचरी अमावस्या मेले में यात्रियों की संभावित अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। यात्रियों की सुविधा के लिए 9 से 11 अक्टूबर तक तीन दिनों की अवधि में कई प्रमुख ट्रेनों को शनिश्चरा स्टेशन पर दो-दो मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है।
रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 11903 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-इटावा दैनिक एक्सप्रेस शाम 7.16 बजे शनिश्चरा पहुंचेगी और 7.18 बजे रवाना होगी। वापसी में ट्रेन संख्या 11904 इटावा-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी दैनिक एक्सप्रेस सुबह 6.56 बजे पहुंचेगी और 6.58 बजे प्रस्थान करेगी।
इसी तरह द्वि-साप्ताहिक ट्रेन संख्या 04169 सूबेदारगंज-इंदौर दोपहर 1.23 से 1.25 बजे तक तथा ट्रेन संख्या 04170 इंदौर-सूबेदारगंज सुबह 11.25 से 11.27 बजे तक शनिश्चरा स्टेशन पर रुकेगी। साप्ताहिक ट्रेन संख्या 04113 प्रयागराज जंक्शन-श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुब्बल्ली जंक्शन दोपहर 1.34 बजे पहुंचेगी और 1.36 बजे रवाना होगी।
रेल प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की वास्तविक स्थिति की जानकारी रेलवे के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 139 अथवा एनटीइएस के माध्यम से प्राप्त करने की अपील की है।
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