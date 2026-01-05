मेरी खबरें
    सर! शादी में मिली है गाड़ी,अभी कागज नहीं बने ', ट्रैफिक पुलिस को चेकिंग के दौरान सुनने को मिला दिलचस्‍प बहाना

    ट्रैफिक प्रभारी ने किशोरों से बाइक का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा तो एक किशोर बोला किसर रजिस्ट्रेशन तो घर पर रखा है और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ...और पढ़ें

    By Manoj ShrivastavaEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 04:42:37 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 04:47:24 PM (IST)
    सर! शादी में मिली है गाड़ी,अभी कागज नहीं बने ', ट्रैफिक पुलिस को चेकिंग के दौरान सुनने को मिला दिलचस्‍प बहाना
    सोमवार को डाॅक्टर लेन के सामने बाइक पर जा रहे तीन युवकों को रोकती पुलिस।

    HighLights

    1. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वहां पर बाइक सवार किशोर को पकड़ लिया।
    2. ट्रैफिक प्रभारी ने किशोरों से बाइक का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा
    3. सर रजिस्ट्रेशन घर पर रखा है और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की उम्र नहीं है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। सर, 1 महीने पहले बाइक शादी में मिली है, इसलिए अभी तक कागज नहीं बने हैं और न ही हमने हेलमेट लिया है । यह बात सोमवार दोपहर लश्कर रोड स्थित डाक्टर लेन पर ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान ट्रैफिक प्रभारी राघवेंद्र भार्गव से लहार रोड निवासी राहुल जाटव ने कही।

    इसी के साथ पुलिस ने फोरव्हीलर वाहनों के शीशे पर लगी काली फिल्म हटवाई। मालूम हो, कि पुलिस ने सोमवार को पुलिस ने डाक्टर लेन और इंदिरा गांधी चौराहे पर चेकिंग प्वाइंट बिना रजिस्ट्रेशन, बीमा और बाइक पर 3 सवार बैठने वालों को टारगेट बनाकर कार्रवाई की।


    सर मैं तो यहीं रहता हूं - कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक बाइक पर जा रहे 3 सवारों को रोका और पुलिस ने बाइक से चाबी निकालकर उसे चालान कटवाने को कहा। इस पर बाइक सवार ने कहा कि मैं तो यहीं (सदर बाजार) में रहता हूं। हम तो घर जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने हेलमेट लगाकर चलने की हिदायत देकर उसे जाने दिया।

    अभी उम्र नहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की

    कार्रवाई के दौरान पुलिस 2 बाइक सवार किशोर को पकड़ लिया। ट्रैफिक प्रभारी ने किशोरों से बाइक का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा तो एक किशोर बोला कि सर रजिस्ट्रेशन तो घर पर रखा है और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की उम्र नहीं है। इस पर ट्रैफिक सूबेदार आदित्य मिश्रा ने किशोरों को अपने पिता को गाड़ी छुड़ाने के लिए बुलाने को कहा।

    2 फोर व्हीलर वाहनों की काली फिल्म हटवाई

    ट्रैफिक प्रभारी भार्गव ने बताया कि कार्रवाई के दौरान इटावा की ओर से आने वाली फोरव्हीलर को रोका तो उन पर काली फिल्म चढ़ी थी। पुलिस ने दोनों वाहनों से काली फिल्म हटवाई।

    सोमवार को डाॅक्टर लेन और इंदिरा गांधी चौराहे पर चेकिंग प्वाइंट लगाया था, वाहनों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूल किया है।

    राघवेंद्र भार्गव, ट्रैफिक प्रभारी भिंड

