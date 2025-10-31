मेरी खबरें
    'मोबाइल पर सर दिखाते हैं गंदे वीडियो, नहीं जाएंगे स्कूल', भिंड में छात्राओं की शिकायत पर शिक्षक गिरफ्तार

    मध्य प्रदेश में भिंड जिले के विक्रमपुरा सरकारी स्कूल के शिक्षक द्वारा छात्राओं को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर आपत्तिजनक हरकतें करने का मामला सामने आया है। छात्राओं ने जब स्कूल जाना बंद किया तो परिजनों ने उससे बात की, इसके बाद शिक्षक की गंदी करतूत का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। डीईओ द्वारा उसे निलंबित कर दिया गया है।

    By Manoj Shrivastava
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 12:37:52 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 02:06:05 PM (IST)
    पुलिस ने छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने के आरोपित शिक्षक रामेंद्र सिंह कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. पढ़ाते समय वीडियो दिखाकर छात्राओं के साथ गंदी हरकत करता था टीचर।
    2. शिक्षक के डर के कारण छात्राएं कई दिनों तक स्कूल नहीं गईं थीं।
    3. शिक्षक के खिलाफ पाक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में देहात थाना अंतर्गत विक्रमपुरा सरकारी स्कूल में शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शिक्षक पर कक्षा में छात्राओं को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाने और आपत्तिजनक हरकतें करने का आरोप लगा है। घटना का खुलासा तब हुआ जब तीन छात्राओं ने हिम्मत जुटाकर इसकी शिकायत पुलिस से की।

    पुलिस ने छात्राओं की शिकायत पर आरोपित शिक्षक रामेंद्र सिंह कुशवाह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पाक्सो एक्ट, धमकी देने और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

    छात्राओं ने पुलिस को बताया कि शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाता था और अनुचित व्यवहार करता था। जब छात्राओं ने घर जाकर शिकायत करने की बात कही तो आरोपी ने उन्हें डराया और धमकाया। डर के कारण छात्राएं कई दिनों तक स्कूल नहीं गईं।


    स्वजन की पूछताछ में खुला मामला

    बताया जाता है, कि जब छात्राओं ने स्कूल जाना बंद किया तो स्वजनों ने उनसे कारण पूछा। पूछताछ में छात्राओं ने पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा कि मोबाइल पर सर गंदे वीडियो दिखाते हैं। इसके बाद स्वजन स्कूल पहुंचे और प्राचार्य से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर वे छात्राओं को लेकर देहात थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कक्षा 8वीं की एक छात्रा को मुख्य फरियादी बनाया और अन्य छात्राओं के बयान भी दर्ज किए।

    डीईओ ने आरोपित शिक्षक को निलंबित किया

    पुलिस की कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग ने देर रात आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी आरडी मित्तल ने बताया कि उच्च श्रेणी शिक्षक (उच्च पद प्रभार) मूल पद सहायक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय विक्रमपुरा बीटीआइ परिसर भिंड में पदस्थ रामेंद्र सिंह कुशवाह को शिक्षक की सामाजिक गरिमा को धूमिल करने पर मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

    पाक्सो एक्ट में केस दर्ज

    छात्रा की शिकायत पर आरोपी शिक्षक रामेंद्र सिंह कुशवाह के खिलाफ पाक्सो एक्ट, धमकी देने और एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।- मुकेश शाक्य, टीआई थाना देहात

    तुरंत निलंबन का आदेश जारी किया

    शिक्षक द्वारा की गई हरकत शिक्षक समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। पुलिस कार्रवाई के बाद विभाग ने तुरंत निलंबन आदेश जारी किया है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। - आरडी मित्तल, डीईओ भिंड

