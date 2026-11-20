नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के डांग बिरखड़ी पीरगढ़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर समझौता कराने पहुंची बहन पर भाई और भाभी ने हमला कर दिया। छोटे भाई को मकान बनाने के लिए पांच साल की मोहलत देने की बात बड़े भाई बंटी कुशवाह को इतनी नागवार गुजरी कि उसने बहन खिलौनी बाई को पकड़ लिया। इसी दौरान भाभी मंगला देवी ने दांतों से उसका गाल काट लिया। हमले में गाल का मांस बाहर आ गया।

बहन को बचाने पहुंची छोटी बहन किरन की अंगुली भी काट ली गई। गंभीर रूप से घायल खिलौनी को ग्वालियर के जेएएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सर्जरी विभाग में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों पर कर रही है जांच कर पुलिस के अनुसार खिलौनी बाई पत्नी रामनरेश कुशवाह निवासी जवासा की रिपोर्ट पर बंटी कुशवाह, उसकी पत्नी मंगला देवी, मोनू कुशवाह, अंकित कुशवाह और नेमा कुशवाह निवासी पीरगढ़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष से मंगला देवी पत्नी बंटी कुशवाह की रिपोर्ट पर खिलौनी देवी, किरन, रामनरेश और राजेश कुशवाह के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज की गई है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों पर जांच कर रही है।