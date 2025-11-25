अफसर समझ रहे थे बहाना, शिक्षक BLO को सच में आया हार्ट अटैक, पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। शहर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में लगे एक शिक्षक को मंगलवार सुबह ड्यूटी पर जाते समय हार्ट अटैक आ गया। शिक्षक रविंद्र शाक्य को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। स्वजनों का आरोप है कि शिक्षक लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने उनकी बीमारी को नजरअंदाज कर सस्पेंड करने की धमकी देकर काम करने पर मजबूर किया।

लंबे समय से हार्ट की गंभीर बीमारी से पीड़ित बता दें, कि शहर के महावीर गंज निवासी शिक्षक रविंद्र शाक्य को मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) बनाया गया था। बताया जाता है कि वे लंबे समय से हार्ट की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उनका उपचार दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा है। इसके बावजूद उनकी तैनाती विक्रमपुरा वार्ड क्रमांक 10 में कर दी गई, जबकि उनका मूल पदस्थापन माध्यवर्ती विद्यालय में है और वे वार्ड 31 में रहते हैं।