Bhind News: रेलवे ट्रेक पर मिला मिला युवक का शव, पत्नी ने जताया हत्या का शक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। फूफ और भिंड रेलवे स्टेशन के बीच रेल ट्रैक पर रविवार सुबह एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। मृतक की पहचान उप्र के कन्नौज निवासी सुनील पुत्र मुनीश कुर्मी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही आरपीएफ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भिजवाया गया।

आरपीएफ टीआइ अजय सिंह ने बताया कि सुबह करीब नौ बजे गश्त के दौरान ट्रैक पर शव दिखाई दिया। प्रारंभिक तौर पर किसी दुर्घटना या अन्य कारणों से मौत की आशंका जताई जा रही है, हालांकि स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा।