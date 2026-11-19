नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। शहर में बाइक की फायनेंस किस्त मांगने को लेकर तीन भाइयों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि चार लोगों ने भाइयों को रास्ते में रोककर लात-घूंसों और बेल्ट से पीटा। इस दौरान जातिसूचक अपशब्द कहने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

अभिषेक ने तत्काल रुपये नहीं होने की बात कही तो चारों ने की गाली-गलौज