दीवाली पर भिंड के बाजारों में ट्रैफिक बदला, परेड से अग्रसेन चौराहे तक आज रात से ऑटो और ई-रिक्शा बैन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। दीपावली पर शहर के मुख्य बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस और नगर पालिका ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव की तैयारी कर ली है। बुधवार से परेड चौराहे से बंगला बाजार होते हुए अग्रसेन चौराहे तक ऑटो और ई-रिक्शा की एंट्री बंद की जा रही है। यह व्यवस्था दीपावली तक लागू रहेगी।

सदर बाजार में चली अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई इसके अलावा सदर बाजार में सड़क पर लगने वाले हाथ ठेलों और फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के लिए मंगलवार दोपहर नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। अधिकारियों ने दुकानदारों और ठेला संचालकों को सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने की समझाइश दी। त्योहार के चलते सदर बाजार, बंगला बाजार और आसपास के प्रमुख बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे में ऑटो और ई-रिक्शा की आवाजाही के कारण बाजार में जाम की स्थिति बनती है।

जाम से निपटने के लिए लिया गया फैसला सड़क किनारे हाथ ठेले और फुटपाथ पर दुकानें लगने से सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है। इससे दोपहिया और चारपहिया वाहनों के निकलने में परेशानी होती है। पैदल खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी बाजार में निकलने के लिए जगह नहीं मिलती। इसी समस्या को देखते हुए यातायात पुलिस ने मुख्य बाजार में ऑटो और ई-रिक्शा के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। डेढ़ घंटे तक चली कार्रवाई, दी समझाइश मंगलवार दोपहर करीब 2:00 बजे नगर पालिका सीएमओ वीरेंद्र चक्रवर्ती और सिटी कोतवाली टीआई अनीता गुर्जर के निर्देशन में नगर पालिका और पुलिस की टीम सदर बाजार पहुंची। टीम ने पहले बाजार और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसके बाद सदर बाजार में सड़क पर हाथ ठेले लगाने वालों और फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को समझाइश दी गई। अधिकारियों ने कहा कि त्योहार के दौरान बाजार में भीड़ अधिक रहती है, इसलिए सड़क पर सामान रखकर या ठेले लगाकर रास्ता बाधित नहीं करें। कार्रवाई करीब डेढ़ घंटे तक चली।