दादा के श्राद्ध में आए दो चचेरे भाई भिंड की झिलमिल नदी में डूबे, SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। भारौली थाना क्षेत्र के चिटावली गांव में शुक्रवार दोपहर झिलमिल नदी में नहाने गए दो नाबालिग चचेरे भाई गहरे पानी में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने नदी में तलाश शुरू कर दी। बाद में एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम ने भी सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन देर शाम तक दोनों किशोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका। घटना शुक्रवार की है।

दोनों दो दिन पहले आए थे गांव जानकारी के अनुसार चिटावली निवासी 12 वर्षीय प्रिंस पुत्र भगवत सिंह राजावत और उसका चचेरा भाई 15 वर्षीय कृष्णा पुत्र दुलारे सिंह राजावत ग्वालियर में रहकर पढ़ाई करते थे। दोनों दो दिन पहले अपने दादा के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गांव आए थे।

ग्रामीणों के अनुसार पिछले दो दिनों से दोनों नदी में नहाने जा रहे थे। शुक्रवार को दोनों एक अन्य बालक के साथ झिलमिल नदी पर पहुंचे थे। नहाने के दौरान अचानक पैर फिसलने से दोनों गहरे पानी में चले गए। उनके साथ मौजूद बालक ने गांव पहुंचकर स्वजन और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीण नदी पर पहुंचे और पानी में उतरकर दोनों की तलाश शुरू की। दोपहर बाद शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलने के करीब दो घंटे बाद दोपहर 2:00 बजे एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन देर शाम तक दोनों किशोरों का पता नहीं चल सका।