भिंड: ATM में प्लेट लगाकर ठगी करने वाला UP का गिरोह पकड़ा, 3 गिरफ्तार, 94 कार्ड जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। एटीएम में एल्युमिनियम प्लेट फंसाकर ग्राहकों के रुपये निकालने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के तीन सदस्यों को भिंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी एटीएम में प्लेट ऐसे लगाते थे कि ग्राहकों द्वारा रुपये निकालने पर नोट उसी में फंस जाते थे और बाद में वह प्लेट हटाकर रुपये निकाल लेते थे।

पुलिस ने आरोपियों के पास से 94 एटीएम कार्ड, दो कैंची, काले टेप के तीन रोल, फेवीक्विक, चार मोबाइल और एक कार भी जब्त की है। पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वारदात कबूल ली 29 सितंबर को भिंड-ग्वालियर हाईवे पर गोरमी तिराहे पर स्थित एसबीआई के एटीएम से एक ग्राहक ने 10 हजार रुपये निकालने का प्रयास किया लेकिन रुपये नहीं निकले। इसी तरह की घटना एक अन्य ग्राहक के साथ भी हुई। एक अक्टूबर को मेहगांव थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई। दो अक्टूबर को पुलिस ने गोरमी तिराहे से संदिग्ध अवस्था में घूम रहे तीन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वारदात कबूल ली।