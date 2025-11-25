जमीन विवाद में महिलाओं को लाठी-डंडों से पीटा, दो दिन बाद मारपीट का वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। अटेर थाना अंतर्गत अहरौली घाट में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। रविवार को हुए इस विवाद का मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हुआ। वीडियो में एक पक्ष के लोग लाठी-डंडों से महिलाओं और उनके स्वजनों को पीटते दिख रहे हैं। पुलिस ने आरोपित विवेक भदौरिया और गणेश भदौरिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है।

महिलाओं पर भी बर्बरता से लाठियां बरसाई सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक पक्ष के लोग लाठी-डंडों से दूसरे पक्ष पर हमला कर रहे हैं। वीडियो में महिलाओं पर भी बर्बरता से लाठियां बरसाई जा रही हैं। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। बता दें, कि भरत प्रजापति के परिवार और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। रविवार को यह विवाद अचानक बढ़ गया।