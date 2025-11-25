मेरी खबरें
    By Manoj Shrivastava
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 10:13:52 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 10:13:52 PM (IST)
    जमीन विवाद में महिलाओं को लाठी-डंडों से पीटा, दो दिन बाद मारपीट का वीडियो वायरल
    जमीन विवाद में महिलाओं को लाठी-डंडों से पीटा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। अटेर थाना अंतर्गत अहरौली घाट में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। रविवार को हुए इस विवाद का मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हुआ। वीडियो में एक पक्ष के लोग लाठी-डंडों से महिलाओं और उनके स्वजनों को पीटते दिख रहे हैं। पुलिस ने आरोपित विवेक भदौरिया और गणेश भदौरिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है।

    महिलाओं पर भी बर्बरता से लाठियां बरसाई

    सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक पक्ष के लोग लाठी-डंडों से दूसरे पक्ष पर हमला कर रहे हैं। वीडियो में महिलाओं पर भी बर्बरता से लाठियां बरसाई जा रही हैं। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। बता दें, कि भरत प्रजापति के परिवार और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। रविवार को यह विवाद अचानक बढ़ गया।


    भरत प्रजापति के परिजनों के साथ मारपीट

    आरोप है कि विवेक भदौरिया और गणेश भदौरिया ने भरत प्रजापति के परिजनों के साथ मारपीट की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी विवेक भदौरिया और गणेश भदौरिया के खिलाफ मारपीट और अन्य संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है।

    फरियादी बोले- पुलिस दबाव में कर रही काम

    फरियादी पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई एकतरफा की है। उनका कहना है कि उनकी शिकायतों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। स्वजनों नों ने आरोप लगाया कि उन्हें न्याय दिलाने के बजाय पुलिस आरोपियों के दबाव में काम कर रही है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में भी नाराजगी है। वे दोनों पक्षों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होगा और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

